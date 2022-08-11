【奢華品牌】CHANEL高級珠寶系列N°5登場　以美鑽烘托有香氣的幸運數字

▲ CHANEL珠寶創意工作室總監 Patrice Leguereau將頂級珠寶（High Jewellery）的工藝技術，以及採用寶石的嚴格標準，把玩5 字設計成精巧細緻的潮流配搭。（圖片品牌提供）

每個人都有其私屬的幸運號碼， 在國際時裝界有一位叫 Gabrielle Bonheur Coco Chanel 傳奇大師，她選了「N°5」成人生的最愛數字。無論推出高級訂製系列的日子，又或為流芳百年的香水起名時，本尊都以N°5 來一錘定「名」。那麼，大可視CHANEL N°5 的高級珠寶系列，是一種借花敬佛的祝福，把幸運帶給每一位時尚女士吧？

信不信由你，這不是迷信也非篤信玄理，Gabrielle Chanel 確實跟5 字有着密不可分的關係，最愛以「5」這個數字作為靈感泉源：8 月19 日出生的她，獅子座，剛好是黃道12 星座的第5 個星座；每季推出全新高級訂製服系列，都會選定5 號作為面世之日（通常是 2 月 5日或 8 月 5 日）；而流芳百年的CHANEL N°5 香水，顧名思義，已知「5」是她一生中最重要的心水號碼。

▲ ETERNAL N°5 系列：鑲嵌25 顆明亮式切割鑽石 （重約0.36 卡）18K米色金頸鏈。（$71,300／圖片品牌提供）

以美鑽烘托幸運N°5

去年適逢 N°5 香水踏入100 周年，CHANEL 珠寶創意工作室總監 Patrice Leguereau 承繼本尊的天馬行空創作意念，破天荒將香水與珠寶這兩個領域結合，除了話題十足的55.55 頸鏈，還有以「瓶蓋」、「瓶身」、「數字」、「花卉」及「香氣的軌跡」等5 大系列，其中更將數字引伸成N°5 高級珠寶系列，將頂級珠寶（High Jewellery）的工藝技術，以及採用寶石的嚴格標準，將5 字設計成精巧細緻的潮流配搭。

設計獨特之處是將數字 N°5 的懸垂設計，於鑽飾下方加以水滴形鑽石來烘托出不一樣的高貴風格。頸鏈設計更精益求精，可調校2 種不同長度作配戴；戒指後者則以18K 白金鑲嵌鑽石為賣點，而耳環也能把N°5 綫條據為己有，成只此一家的CHANEL 珠寶鑽飾。

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山茶花之新品種

2022 年，CHANEL 珠寶創意工作室也為EXTRAIT DE CAMELIA 系列推出3 款全新山茶花高級系列珠寶。CAMELIA 系列是以柔和整齊的綫條勾勒出圓形花蕾，把山茶花的脫俗，以簡單純淨方法帶出，時尚感不失高貴典雅。今年新款頸鏈也如ETERNAL N°5系列設計一樣，加設兩個活動搭釦，令長頸鏈可變成靈活多變的首飾，如雙圈或Y 形頸鏈，又或作手鏈之用。

記者：黃鑑江