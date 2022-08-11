【回饋社會】余慕蓮出自傳分享珍貴照片　獲鄭秀文寫序三大阿姐力撐

▲ 余慕蓮的自傳《我是一條豆角》，首兩版共4000本已經內部認購，黎瑞恩則贊助第三版，全數會捐到兒童癌病基金，幫助有需要的小朋友。

現年85歲的余慕蓮（余毛姐）在2020年經歷肺纖維化大病後，看透人生，她看着身邊的朋友一個一個離開，面對死亡，她不怕更坦言「排緊隊啦！」

出院後，正當余毛姐考慮這批珍貴照片怎樣處理時，資深傳媒人黃庭桄(Billy)便提議她出自傳，余毛姐口述，Billy執筆，自傳名為《我是一條豆角》，自傳不扣成本全數捐出予兒童癌病基金，幫助有需要的小朋友，自傳頭兩版共4000本已經全部認購，黎瑞恩更贊助加印第三版。

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自傳的序請來鄭秀文和鄧達智執筆，Sammi形容余毛姐為「細小但勇敢的螢火蟲」，

你要她妙，她就能妙到絕，她會給你一個足以怦然心動卻又同時令人會心微笑的媚態……我但願能夠像慕蓮一樣，每個演出都是「自成一 格」。

除了Sammi外，文中也請來了三大阿姐；汪阿姐(汪明荃)、薛家燕和吳麗珠分享點滴，講述她們眼中的余毛姐，汪阿姐用十個字形容余毛姐，「好好人！好專業！好有愛心！」

貴為電視台的殿堂級瑰寶，主演劇集一定是第一女主角。余毛姐則是甘草演員，總是飾演小人物的綠葉角色。地位雖懸殊，卻沒有拉遠兩人之間的距離。余慕姐感恩多謝汪阿姐經常饋贈二手衫給她，

其實佢唔需要成日講俾人聽，我啲衫好少重複著，我嘅心意係只要你有用，我會送俾你。

而薛家燕比余毛姐年輕13載，但緣分深，交情厚，家燕姐好記得余毛姐在醫院即將送入ICU病房時，也不忘電話留言：

家燕姐，我就快要插喉啦，講唔到嘢，都唔知會唔會醒得番，希望醒番就有得見，但係好難講……（停頓2秒）萬一我醒唔番，咁我哋就第二世再見啦！

另外，吳麗珠曾經同余毛姐及一大班朋友出埠旅行，當時余毛姐主動要求跟吳麗珠同房，2014年賈思樂在泰國舉行60歲生日派對。

我哋一齊住間酒店房係深藍色，佢唔鍾意，我話得，一於投訴。投訴完第二日，酒店送咗個生果籃嚟賠罪，余毛即刻好開心，仲話：『珠女，你真係叻！投訴完就有免費生果食，哈哈！』

明天自傳將會在尖沙咀K11 Musea的「鏞鏞‧藝嚐會」舉行發布會，余毛姐仲請來一班老友出席撐場，例如；米雪、肥媽、黃淑儀、吳麗珠、黑妹、周美鳳……等等。

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