【名牌加價】Chanel歐洲地區加價經典系列直逼8萬 即睇4萬以下保值袋款
Chanel繼今年3月加價後，一直傳出7月會再度加價，加幅高達10%。雖然消息暫時仍未確定，但據外媒報導Chanel已在歐洲地區進行價格調整，加價百分比超過5%。當中Classic Flap系列漲幅更高達9%，大號價錢將接近8萬。
最新影片推介
根據專門研究奢侈品市場的時尚網站PurseBop報導，歐元跌至20年低點，幾乎與美元持平，對歐元造成打擊，再加上不少美國遊客會因價格差異及增值稅退稅而受惠，從而可以更優惠的價格購入Chanel產品。
PurseBop又指早前接受路透社訪問時，預計Chanel最終會提高定價以減少價格之間的差異。消息指Chanel於歐洲地區所售賣的時裝、鞋子及皮革產品等價格將上漲 5%。
網站亦指出Chanel德國官網上，Classic Flap系列已出現新價格，漲幅為 9%。
Classic Flap系列小號現時香港價格為HK$65,700，而德國官網則顯示由€7550(約HK$61,147)加至€8450(約HK$68,419)。
中號現時香港價格為HK$69,600，加價後由€8250(約HK$66,802)加至€8990(約HK$72,794)。
大號現時香港價格為HK$74,900，加價後由€8900(約HK$72,081)加至€8990(約HK$78,560)，即將接近8萬。
|手袋款式
|Chanel德國官網價格(原價及新價)
|新價兌換至港元
|香港售價
|Classic flap Small
|€7750→€8450
|約$68,419
|HK$65,700
|Classic flap Medium
|€8250→€8990
|約HK$72,794
|HK$69,600
|Classic flap Jumbo
|€8900→€9700
|約HK$78,560
|HK$74,900
最新影片推介
TOPick為你推介以下幾款HK$40,000或以下的保值手袋款式。
Belt Bag (HKD16,300起)
復古風女生必備，設有桃粉色粒面閃亮小牛皮與淺藍色小羊皮的款式可供選擇，小型腰包設計尺寸為 7 x 10.3 x 2.5 cm，相當輕便。
Clutch with Chain (HKD23,500起)
配上鏈帶使用起來十分方便，加上有些款式更有多個內層分隔，就連銀包都不用帶。尺寸比袋款細一點，價錢亦差一大截。
Small tote (HKD28,500)
Chanel每季都會為Tote Bag添上新顏色和素材，長青度不比其他經典手袋低，而且袋身印上Chanel及雙 C Logo，辨識度極高。更備有短手柄及長鏈帶，為手袋增添不同揹法。
Wallet on Chain (HKD31,100)
以經典款式為原型簡化翻蓋袋款，保留雙C logo，WOC更顯隨性及帥氣。
Mini Flap Bag (HKD32,700起)
設有不同顏色、款式及質料可選，袋子雖小，但方便配襯不同風格的衣著。而且有效收納日常物品，近年大受歡迎。
Mini Boy Chanel Hangbag (HK$34,800)
Boy Chanel是老佛爺在2012年推出的經典手袋，而Mini Boy設計上延續Boy Chanel的別緻設計，粒面小牛皮觸感可愛又耐用，加上小巧設計，深得時尚人士熱愛。
Small Vanity Case (HK$35,200)
以化妝袋作為設計靈感的Vanity Case主要有箱形與圓桶形兩個款式，加上鏈帶後可手挽及側背，任何穿搭也能輕鬆駕馭。
Small Flag Bag (HKD37,600起)
近年推出不同顏色、款式及質料的Small Flag Bag，常被稱為方胖子，擁有經典包型輪廓。尺寸小巧，價格近乎是經典尺寸的一半。
Chanel 22 Handbag (HKD37,600)
柔軟皮革搭配經典菱格紋設計，簡單俐落又有充足容量，收納出街物品，設有多色及尺寸可選，方便不同穿搭和場合使用。
(匯率參考:XE貨幣轉換器)
緊貼Mirror演唱會舞台事故發展： https://www.hket.com/page/408
【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：
https://topick.hket.com/article/3312966/
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket
責任編緝：張懿慧