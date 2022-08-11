【名牌加價】Chanel歐洲地區加價經典系列直逼8萬　即睇4萬以下保值袋款

▲ Chanel在歐洲地區進行價格調整，加價百分比超過5%。

Chanel繼今年3月加價後，一直傳出7月會再度加價，加幅高達10%。雖然消息暫時仍未確定，但據外媒報導Chanel已在歐洲地區進行價格調整，加價百分比超過5%。當中Classic Flap系列漲幅更高達9%，大號價錢將接近8萬。

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根據專門研究奢侈品市場的時尚網站PurseBop報導，歐元跌至20年低點，幾乎與美元持平，對歐元造成打擊，再加上不少美國遊客會因價格差異及增值稅退稅而受惠，從而可以更優惠的價格購入Chanel產品。

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PurseBop又指早前接受路透社訪問時，預計Chanel最終會提高定價以減少價格之間的差異。消息指Chanel於歐洲地區所售賣的時裝、鞋子及皮革產品等價格將上漲 5%。

網站亦指出Chanel德國官網上，Classic Flap系列已出現新價格，漲幅為 9%。

▲ 德國官網顯示，Classic Flap系列中號已加至€8990(約HK$72,794)。(圖片來源:Chanel德國官網截圖)

▲ 現時Classic Flap系列香港官網價格。(圖片來源:Chanel官網截圖)

Classic Flap系列小號現時香港價格為HK$65,700，而德國官網則顯示由€7550(約HK$61,147)加至€8450(約HK$68,419)。

中號現時香港價格為HK$69,600，加價後由€8250(約HK$66,802)加至€8990(約HK$72,794)。

大號現時香港價格為HK$74,900，加價後由€8900(約HK$72,081)加至€8990(約HK$78,560)，即將接近8萬。

手袋款式 Chanel德國官網價格(原價及新價) 新價兌換至港元 香港售價 Classic flap Small €7750→€8450 約$68,419 HK$65,700 Classic flap Medium €8250→€8990 約HK$72,794 HK$69,600 Classic flap Jumbo €8900→€9700 約HK$78,560 HK$74,900

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TOPick為你推介以下幾款HK$40,000或以下的保值手袋款式。

Belt Bag (HKD16,300起)

▲ Belt Bag HKD16,300 。(圖片來源:Chanel官網截圖)

復古風女生必備，設有桃粉色粒面閃亮小牛皮與淺藍色小羊皮的款式可供選擇，小型腰包設計尺寸為 7 x 10.3 x 2.5 cm，相當輕便。

Clutch with Chain (HKD23,500起)

配上鏈帶使用起來十分方便，加上有些款式更有多個內層分隔，就連銀包都不用帶。尺寸比袋款細一點，價錢亦差一大截。

Small tote (HKD28,500)

▲ Small tote HKD28,500。(圖片來源:Chanel官網截圖)

Chanel每季都會為Tote Bag添上新顏色和素材，長青度不比其他經典手袋低，而且袋身印上Chanel及雙 C Logo，辨識度極高。更備有短手柄及長鏈帶，為手袋增添不同揹法。

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Wallet on Chain (HKD31,100)

以經典款式為原型簡化翻蓋袋款，保留雙C logo，WOC更顯隨性及帥氣。

Mini Flap Bag (HKD32,700起)

▲ Mini Flap Bag HKD32,700。(圖片來源:Chanel官網截圖)

設有不同顏色、款式及質料可選，袋子雖小，但方便配襯不同風格的衣著。而且有效收納日常物品，近年大受歡迎。

Mini Boy Chanel Hangbag (HK$34,800)

Boy Chanel是老佛爺在2012年推出的經典手袋，而Mini Boy設計上延續Boy Chanel的別緻設計，粒面小牛皮觸感可愛又耐用，加上小巧設計，深得時尚人士熱愛。

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Small Vanity Case (HK$35,200)

以化妝袋作為設計靈感的Vanity Case主要有箱形與圓桶形兩個款式，加上鏈帶後可手挽及側背，任何穿搭也能輕鬆駕馭。

Small Flag Bag (HKD37,600起)

近年推出不同顏色、款式及質料的Small Flag Bag，常被稱為方胖子，擁有經典包型輪廓。尺寸小巧，價格近乎是經典尺寸的一半。

Chanel 22 Handbag (HKD37,600)

▲ Chanel 22 Handbag HKD37,600。(圖片來源:Chanel官網截圖)

柔軟皮革搭配經典菱格紋設計，簡單俐落又有充足容量，收納出街物品，設有多色及尺寸可選，方便不同穿搭和場合使用。

(匯率參考:XE貨幣轉換器)

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