【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近　胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面

▲ 胡定欣內藏柔情。

人愈大經歷愈多，想法追求的事物都會有所不同，特別在這個花花世界的娛樂圈，當你打滾得愈久愈明白在這個圈的生存方法，有時放慢腳步，停下來休息一會也未嘗不可，所謂「休息是為了走更遠的路」，身心有所調節，才能呈現一個更好的自己。

正如視后胡定欣休息了一年時間重新整頓身心再接拍《白色強人II》，亦是其相隔3年後再有劇集播出，不但在角色還是現實上均呈現一個最佳狀態予觀眾。

今次定欣以新成員葉晴一角加盟此劇，令不少觀眾大表期待，皆因除劇集在上輯時已好評如潮，而且，公認實力派的她，演技毋容置疑，難怪劇集播出後，既有收視又有口碑。

【白色強人II】張曦雯爆陳豪喜歡整蠱人 胡定欣相隔3年出新劇：希望有轉變

最新影片推介：Alice專訪

定欣自2019年的劇集《包青天再起風雲》後，與觀眾闊別3年再有劇集播出，她接受TOPick專訪時坦言很期待觀眾對其的表現：「大家本身對這齣劇是充滿期待，而今次我第二輯加入，亦是新的角色，我都很期待觀眾對我的角色反應。」

虛心的她並指有留意觀眾的評論，亦很喜歡他們猜測其角色是怎樣的反應，感到十分過癮。

▲ （陳慧安 攝）

葉晴一角甚有挑戰 角色與自己相似?

畢竟相隔3年再與觀眾見面，即使已貴為視后，定欣直認拍攝過程都很緊張自己的表現，又認為此角對其一大挑戰：「因為沒試過演醫生和醫療劇，還要一來便是當院長和為罕見病的藥物價格爭取成立藥研中心，而且，沒試過自己的角色要與對手鬥智對抗，是個很大的挑戰，當然播出後來覺得還有進步的地方，但整體覺得觀眾都很喜歡這個角色。」

她續說：「當刻覺得自己的信心未必足夠，可以更淡定，給自己多些信心，不要懷疑自己，不過很感謝監製給信心我，讓我們可以放開去演。」

劇中她飾演的葉晴外表硬朗，十分有氣場，無疑與外界眼中的定欣感覺相似，對此她說：「某程度有些特質相似，但葉晴一定較胡定欣叻，因為她是醫生以及她選擇鬥智力，亦會想很多點子，應付別人而達到自己目標，拿一筆錢成立藥研中心。現實中胡定欣很少會鬥智力，我都是一隻牛仔，只會死做爛做。」

而所指的相似地方，她直言在感情方面與葉晴一樣理智：「一個葉晴那麼欣賞的對象，但她不會胡亂來，亦不會拆散對方，只會默默在身邊支持，這個是她欣賞處理的方法，這點亦與自己比較相似。」

▲ （陳慧安 攝）

高興能榮升當安仔拍擋

至於劇中她與郭晉安在草案上有很大的爭持，那種的角力，互相鬥智，戲裏戲外同樣擦出火花，令觀眾看得拍案叫絕，就連定欣都自言能與安仔做對手戲，自我感覺都提升了！

她指入行初期已與安仔同劇，惟沒有對手戲，直至在10多年後能與對方合作，甚有感受：「今次與他合作，還要做他的拍檔，我覺得自己的感覺都提升了，加上今次在這個題材，大家的狀態都不容有失，變相胡定欣要有一個狀態，葉晴亦要有一個狀態，整件事就是昇華，不能放鬆的狀態，是很有感受，而這些的感受是過往從來都沒有試過。」

同時指，與安仔合作就如與黎耀祥合作一樣，那種氣場和對戲的感受都很相似。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

強勢角色令外界誤會？

今日的胡定欣已為兩屆視后，昔日從訓練班出來由閒角做起，直至慢慢走上女一之位，轉眼入行20年，演過無數的角色，談到還想做甚麼類型的角色。

她說：「我覺得這年多接的3套劇集角色都是偏向女強人界別，不論《白色強人II》的醫生、《廉政狙擊》的復仇者，還是《破毒強人》中的金融女強人，這3個都是很有狀態的人物角色。」

她續指經歷此角色後，都有反思自己角色的去向是否被定型：「與身邊朋友談過這問題，都得出一個結論，便是我太『食』到這些角色，在條件上已可事半功倍地做到，變相大家便很易就擺我在這些類型，自己亦不能否認這事實，同時令我帶出究竟自己本身是這樣，還是角色來找我而影響胡定欣變得更加強？我得出的結論，都可能是角色帶動胡定欣的人物設定。」

無疑地定欣近年演的角色都是十分強勢，展現其女強人的一面予觀眾，難怪在外界眼中不期然將這些特質放在現實中的她，認為她同樣那麼強和有氣場，難以接近。

但其實這些只是劇中的她，真實中的她並非如此：「大家看這些劇才會有這感覺，但私底下朋友不會這樣形容我，可能覺得我是傻、蠢或者會撒嬌，因為大家從來沒在我的角色見到我撒嬌的一面，所以大家便對我有這感覺。」

她更透露，亦因角色的影響下，令她感到在面對鏡頭時都似變得不懂笑。

▲ （陳慧安 攝）

遇上樽頸位 望演反差大角色

回望過去，定欣由《飛躍進步女藝員》、《最佳女配角》再繼而奪得兩次的視后寶座，這條演藝之路憑着其的努力付出，一步步走過來，絕不容易，當中必定曾遇過樽頸位的時候。

她憶述：「其實每一個階段都會有，有時回想便明白前輩曾說過做新人好幸福，因為可嘗試任何東西，沒有包袱，反而做到某個年資，有很多東西已經試過，要再試甚麼來打開自己，這才是有難度亦是所謂的樽頸位。」

或許是近年的角色「局限」，坦言現時遇到類似情況，望能發掘自己另一面：「早前接拍了一部電影，演一個住寮屋的港女，嫁給一個賺不到錢的的士司機，要擔心住屋問題，這些角色很有趣，因為在電視劇都好少做好『地』的角色，大多都是很有能量及地位高，亦相信在電視圈的監製一定不會找我做電影這類角色，但覺得這嘗試很好，有個很大的反差給觀眾。」

▲ （陳慧安 攝）

改變思維 學習調整想法

正所謂「魚與熊掌不可兼得」，定欣在事業上有亮眼成績，惟感情上仍未遇上「對的人」，即使其身邊人替她着急，但緣份未到亦不能強求。早前她亮相好友陳敏之的網上個人頻道，細談自己在感情上屬理智型。

人愈大愈明白和了解自己需要甚麼，亦正正因為對自己的了解，加上經歷過多段的感情後，更深明何謂適合自己，故定欣在感情上的理智，只不會胡亂開始一段關係，寧缺莫濫。

至於作為處女座的她擁有着敏感、執着的特質，她指從經歷中成長，漸學懂調整自己一些想法：「覺得不要那麼執着，就如處女座的要求，是否有些位可以調節，其實很多時未必是自己所想的東西，要放下一些想法，將那些執着位放鬆些，現時就嘗試學習放鬆中，改變思維便是首個自己能夠做的事。」

不過定欣既有經濟能力又個性獨立，在別人眼中認為其對另一半的要求必然十分高，對此她說：「是否一定要拿高低來形容，因為我們經常被指要求高，但我又覺得不可以沒有要求，只不過要懂得調整要求。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

自認性格慢熱 等待緣份降臨

早前好友林盛斌揚言要為她覓得好對象，望她早日找到真命天子，惟她表示暫未有進展，並稱對方為她的感情事很落力和着急。

但談到她會否抗拒相睇，她思索半刻表示：「認為不要太過刻意較好，因為太過刻意加上特別是一個公眾人物又很像有些怪，所以如果一班人聚會，甚麼都不要說，看看那個有緣份便走在一起，這樣會較好，太過刻意，我份人就會反而向後行。」

而定欣自認性格慢熱加上藝人身份的包袱，難免較難識新朋友。對此她指自己較被動，雖然熟了便會嘻嘻哈哈，惟需時間認識：「當你看見有些朋友是任何人都可以做到朋友，或者很容易識新朋友，我都可以認識，但相對沒那麼快。」

每一個人在不同階段追求的東西都會有改變，現時的定欣不會只顧着拚博工作，望可以事業和愛情平衡，正如她說：「遇上一個好的伴侶是一件很高興的事」。

即使在外界眼中她外表看似強勢，難以親近，但其實其骨子裏那種柔情才是真正的她，亦叫人最欣賞，筆者亦相信當緣份降臨，她必定找到相知相愛的對的人。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Makeup: Cyrus Lee

Hair: Matt Chiu XENTER SALON

Wardrobe: SPORTMAX

Venue: Getaway

記者：陳曉柔