【癌症警號】男子不煙不酒無慢性疾病　突視力模糊求醫確診血癌【附血癌徵狀】

眼睛是靈魂之窗，竟能診斷出癌症！台灣台中市一名47歲江姓男子，平日不菸不酒、無慢性疾病，近期出現易疲勞、變瘦等，初時不以為意，直至視力愈來愈模糊求醫，驚揭確診俗稱「血癌 」的慢性骨髓性白血病。

台灣中山醫學大學附設醫院眼科醫生洪毓謙分享，患者江先生平日忙於事業很少體檢，他並無煙酒等不良嗜好，也無慢性或家族病史，除早前捐血曾被告知血紅素不足，疲勞、變瘦、腳抽筋等症狀也是大家常見情況，直到因持續視力模糊一個星期，他才到診所求醫。

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醫生在檢查過程中發現，他的雙眼均有視網膜出血，經詳細檢查後，確診他患確診慢性骨髓性白血病，幸經口服癌症標靶治療藥物治療3個月後，視力已回復到雙眼0.9，右眼黃斑部水腫緩解，病情獲得控制。

洪醫生稱，慢性骨髓性白血病與特定染色體異常有關，初期的症狀並不明顯，包括疲倦、抽筋、不正常出血等，若未積極治療可能及性命。

據醫管局資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

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責任編輯：羅嘉欣