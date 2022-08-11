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【3區污水陽性】涉沙田翠擁華庭及柯士甸擎天半島等　港府派24萬套快測包

社會 16:35 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（11日）表示，沙田、南區及油尖旺區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 

沙田區 — 翠擁華庭、烏溪沙村、耀安邨、新港城、觀瀾雅軒及聽濤雅苑

南區 — 海怡半島、南灣、順利大廈、僑民大廈、利豐大廈、怡安大廈、樂景大廈及高寶閣

油尖旺區 — 擎天半島、天璽I、駿發花園、窩打老道8號、御金‧國峯、帝峯‧皇殿及都會軒

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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