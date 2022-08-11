【中學生拍拖】中二仔仔為追女仔要求暑假加零用錢　父母疑惑應否助攻？

▲ 支唔支持好呢？

子女願意向父母坦誠心事實屬好事，特別已踏入青春期的青年，不容易向父母透露心聲。近日就有家長在facebook專頁「家長Secrets」發文指就讀中二的兒子提出暑假期間增加零用錢，坦白自己有意邀請鄰班心儀女同學欣賞電影，所以希望父母增加零用錢以便追女仔。

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樓主沒有交代會否答應兒子要求，他僅發文向其他為人父母的網民請教：「你會唔會支持個仔追女仔？」

貼文即時引來討論，對於父母應否金錢上「助攻」，有網民就指兒子老實交代增加零用的原因，值得給他一次額外零用，而有網民就提出父母應該要求兒子完成某些目標以換取獎勵，例如：幫手做家務。

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責任編輯︰王明芳