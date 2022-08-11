  • 26°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中學生拍拖】中二仔仔為追女仔要求暑假加零用錢　父母疑惑應否助攻？

親子 17:38 2022/08/11

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

支唔支持好呢？

子女願意向父母坦誠心事實屬好事，特別已踏入青春期的青年，不容易向父母透露心聲。近日就有家長在facebook專頁「家長Secrets」發文指就讀中二的兒子提出暑假期間增加零用錢，坦白自己有意邀請鄰班心儀女同學欣賞電影，所以希望父母增加零用錢以便追女仔。

最新影片推介:

樓主沒有交代會否答應兒子要求，他僅發文向其他為人父母的網民請教：「你會唔會支持個仔追女仔？」

貼文即時引來討論，對於父母應否金錢上「助攻」，有網民就指兒子老實交代增加零用的原因，值得給他一次額外零用，而有網民就提出父母應該要求兒子完成某些目標以換取獎勵，例如：幫手做家務。

其他網民回應，點擊下圖觀看：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【試當真】游學修公布與女神Jessica戀情　將Ca姐陳苡臻私有化：我拍拖了
15:33 2022/04/28
【試當真】游學修公布與女神Jessica戀情　將Ca姐陳苡臻私有化：我拍拖了
【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖　「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光
10:39 2022/06/22
【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖　「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光
【不婚即分】拍拖3年與男友聚少離多 30+港女煩嫁不嫁：父母想我結婚
20:00 2022/07/07
【不婚即分】拍拖3年與男友聚少離多 30+港女煩嫁不嫁：父母想我結婚

你可能感興趣

【試當真】游學修公布與女神Jessica戀情　將Ca姐陳苡臻私有化：我拍拖了
15:33 2022/04/28
【試當真】游學修公布與女神Jessica戀情　將Ca姐陳苡臻私有化：我拍拖了
【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖　「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光
10:39 2022/06/22
【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖　「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光
【不婚即分】拍拖3年與男友聚少離多 30+港女煩嫁不嫁：父母想我結婚
20:00 2022/07/07
【不婚即分】拍拖3年與男友聚少離多 30+港女煩嫁不嫁：父母想我結婚
爸媽心聲 綜藝節目 家庭教育 正能量 中小學教育 社交平台 網絡熱話

最高瀏覽

【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
12:18 2022/08/10
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
16:58 2022/08/10
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光
18:52 2022/08/09
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光