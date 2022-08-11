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【移民潮】陳倩揚一家五口移民加拿大　重返校園讀媒體製作身教3子女

育兒經 18:13 2022/08/11

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陳倩揚一家五口移民加拿大多倫多展開新生活。

移民潮持續，2008年港姐亞軍陳倩揚（Skye）日前宣布舉家移民加拿大多倫多，實現自己40歲前重返校園的目標，她將會修讀媒體廣播與製作，並有機會到相關傳媒機構實習。倩揚拍攝了一段離港前往多倫多的影片，並分享自己準備考車牌，今天忙於溫習。

現年38歲的陳倩揚，與科學家丈夫陳浩然育有3子女，分別為11歲的羲廷、7歲的羲穎和4歲孻女希桐，日前舉家順利抵達加拿大多倫多，其後她在自家YouTube頻道上載一段離港到抵達多倫多機場的短片，片中見她親自駕車前往機場，途中感慨已有兩年多沒有在機場路上。

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到達機場後，可見一家五口行李非常多，入閘前她跟父母及親戚道別，表現不捨。倩揚在機上坐在女兒身旁，拍攝了女兒在機上吃晚餐和早餐的情況，讚女兒表現乖巧。航班於多倫多晚上時份抵達，但取行李及過關足足花了2小時。

陳倩揚表示會在學校長假期時返港。

忙入伙執拾及考車牌

倩揚在社交平台與粉絲報平安，並公布自己準備明年40歲生日前，落實重返校園計劃，除了努力學習新知識新技能，會繼續在當地逛超市買餸煮飯，開直播煮食及分享好物等。

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近年活躍網上平台的倩揚，將會在當地就讀媒體廣播與製作自我增值，更有機會到電視台及電台實習。若課餘時間許可的話，她會兼修營養、健康飲食相關課程，雙管齊下，她已落實於學校長假期時回港工作。

倩揚感謝網民的留言和祝福，這兩日天於新居入伙和執拾，很快會開直播與大家見面。她又上載了從家中看出去的景觀，早上歎咖啡好寫意，她表示要開始溫書準備考駕駛筆試，考完筆試再考路試。

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責任編輯︰林綺玲

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