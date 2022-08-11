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【幼兒學習】護士媽媽教DIY好玩幼兒教材　學顏色分類認字光影遊戲刺激感官

幼稚園 17:47 2022/08/11

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護士媽媽Vivian教DIY好玩幼兒教材。

家長可以在家自製簡易教材，幫助小朋友學習，也可以寓玩於學，提升他們的學習興趣。護士媽媽Vivian教DIY好玩教材，讓幼兒輕鬆學習顏色分類及認字，透過光影遊戲刺激感官，家長可以參考。

最新影片︰

Vivian既是3個兒子的媽媽，也是兒童深切治療部專科護士。她近日於facebook專頁「護士Vi媽三小火」發文，分享了彩色糖果罐小燈箱遊戲兩個幼兒教材︰

彩色糖果罐

DIY顏色教材是Vivian的朋友於兩年前跟她分享的網上素材，她把素材列印後過膠，將教材剪出再貼上魔術貼，成為撕貼書。小朋友在撕貼過程中，能訓練小肌肉，在兒子嬰幼兒時期，她透過這份教材讓他們學習分辨顏色，從玩樂中認識簡單的英文生字。

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如果家長不想過膠，Vivian指可以直接將糖果罐圖列印出來，放入膠file或活頁簿，將小圖剪出，就可直接玩分類糖果罐。此外，也可在Vivian的專頁帖文留言「顏色罐子」，她會將素材分享給有興趣的家長。

小燈箱遊戲

在家簡單自製燈箱遊戲，隨意加上日常用品或透光東西，熄燈跟孩子玩光影遊戲。Vivian建議可用彩色膠片或玻璃紙，效果應該更美。她在孩子玩LEGO時，將所有LEGO倒出清空儲物盒，再用手機的照明功能作電筒，利用黑暗環境與燈光組合，與小朋友玩光影遊戲。

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她指這是一個感官體驗，讓孩子專注地看不同物品的影子變化，培養觀察力。小燈箱遊戲的材料包括大儲物盒、電筒及彩色透光物品，開放式遊戲不限玩法。

文章及相片獲「護士Vi媽三小火」授權刊登

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責任編輯︰王明芳

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