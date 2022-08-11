【人口下降】上半年香港人口達729萬減少12萬人　按年跌幅1.6%

▲ 上半年香港人口達729萬減少12萬人。（資料圖片）

政府統計處今日（11日）發表人口統計數字，本年年中人口臨時數字為729.1萬人，較去年同期的741.3萬，減少12.1萬，跌幅為1.6%。

2021年中至2022年中期間，本港共有11.3萬港人移出，計及1.83萬單程證持有人的移入，和2.65萬自然減少人口，本港人口減少12.1萬。

政府發言人指，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字。

發言人又指，由於香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的，因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。

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記者：陳梓蔚