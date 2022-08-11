  • 26°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 17:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口下降】上半年香港人口達729萬減少12萬人　按年跌幅1.6%

社會 17:00 2022/08/11

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

上半年香港人口達729萬減少12萬人。（資料圖片）

政府統計處今日（11日）發表人口統計數字，本年年中人口臨時數字為729.1萬人，較去年同期的741.3萬，減少12.1萬，跌幅為1.6%。

2021年中至2022年中期間，本港共有11.3萬港人移出，計及1.83萬單程證持有人的移入，和2.65萬自然減少人口，本港人口減少12.1萬。

政府發言人指，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字。

發言人又指，由於香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的，因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。

最新熱門影片：【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

 

相關文章

【人口急跌】蔡若蓮：引入境外學生實際操作有困難　強調基礎教育主要服務本地學童
13:32 2022/07/25
【人口急跌】蔡若蓮：引入境外學生實際操作有困難　強調基礎教育主要服務本地學童
【人口急跌】教聯會料將迎大規模縮班潮　倡容許學校「特事特辦」向大灣區招生
19:07 2022/07/25
【人口急跌】教聯會料將迎大規模縮班潮　倡容許學校「特事特辦」向大灣區招生
【人口下跌】有教師到鄰近地區中學門口「推廣」　工會憂「搶學生」動武情況重現
06:00 2022/08/01
【人口下跌】有教師到鄰近地區中學門口「推廣」　工會憂「搶學生」動武情況重現

你可能感興趣

【人口急跌】蔡若蓮：引入境外學生實際操作有困難　強調基礎教育主要服務本地學童
13:32 2022/07/25
【人口急跌】蔡若蓮：引入境外學生實際操作有困難　強調基礎教育主要服務本地學童
【人口急跌】教聯會料將迎大規模縮班潮　倡容許學校「特事特辦」向大灣區招生
19:07 2022/07/25
【人口急跌】教聯會料將迎大規模縮班潮　倡容許學校「特事特辦」向大灣區招生
【人口下跌】有教師到鄰近地區中學門口「推廣」　工會憂「搶學生」動武情況重現
06:00 2022/08/01
【人口下跌】有教師到鄰近地區中學門口「推廣」　工會憂「搶學生」動武情況重現
政府統計處 香港 單程證 移民 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
12:18 2022/08/10
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
16:58 2022/08/10
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光
18:52 2022/08/09
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光