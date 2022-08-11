《小教父》數碼修復完整導演版上映　看昔日少年時湯告魯斯青澀演出

▲ 《小教父》

《教父》（The Godfather）系列、《現代啟示錄》（Apocalypse Now）奧斯卡大導演法蘭西斯哥普拉（Francis Ford Coppola）執導，改編自美國女作家蘇西辛頓 （S.E. Hinton）小說《局外人》的電影《小教父》（Outsiders）（The Outsiders）數碼修復重映。

此片於1983年推出，而是次修復版經導演以4K規格重新剪輯處理，並較原版加長了逾20分鐘片段。

▲ 少年時的湯告魯斯。

睇少年時代湯告魯斯

而且，當年參演此片的年青演員，很多後來都成名，包括柏德烈史域斯（Patrick Swayze）、麥迪倫（Matt Dillon）、羅伯勞（Rob Lowe）、戴安蓮（Diane Lane），以及巨星湯告魯斯（Tom Cruise）。

一向在大銀幕十分有型的湯告魯斯，在此片的他不但十分青澀，而且更以露出斷了一半的門牙的「騎呢」造型亮相，十分難得。



劇情講述在60年代，與世隔絕的美國小鎮，南邊的富二代們時常群聚遊蕩，在街頭作威作福。為避免受到欺負，北邊的藍領之子團結起來組成了「油頭幫」，兩派人馬每次碰面都必生血光事端。

某天，單親貧窮的小子意外邂逅富家女櫻桃，惹來富貴公子心生不滿報復，小子的好友強尼為救好友錯手殺人，被逼展開逃亡生活的他們，變調的人生是否有機會重回正軌？

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