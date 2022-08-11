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【通訊網絡】通訊局同意數碼通今年10月中起終止2G服務　准重新調配騰出頻譜

社會 17:28 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（SmarTone圖片）

通訊局今日（11日）表示，同意數碼通在10月14日起，全面終止第2代流動(2G)服務。數碼通現時已沒有再向任何客戶提供2G服務計劃，今次終止服務影響的客戶佔比極低，而公司已為受影響用戶提供優惠方案，以升級手機或裝置，或者提供良好的終止服務安排。

通訊局根據數碼通的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條審批是次申請，當中已考慮各項相關因素，包括：數碼通現時沒有向任何新舊客戶提供2G服務計畫、受是次終止2G服務影響的客戶（即仍在使用2G手機／裝置連接數碼通網絡的客戶）所佔比例極低，以及數碼通已為受影響客戶提供優惠方案以升級其2G手機／裝置、為選擇不升級其2G手機／裝置的客戶提供良好的終止服務安排，並給予受影響客戶充分時間的通知和客戶服務支援。另外，在批准是次申請時，通訊局同時要求數碼通在有關網絡關閉前須維持令人滿意的2G網絡覆蓋。

數碼通表示，為妥善安排客戶由2G網絡順利過渡至更先進的流動通訊網絡，自2021年初起，已開始協助受影響客戶將其2G手機或裝置，升級至可支援更高世代流動通訊網絡的手機或裝置。SmarTone亦與現正使用2G設備的企業客戶合作，確保他們能順利過渡至4G或5G服務。

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責任編輯：余思嵐

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