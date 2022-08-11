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【消費券】8間臨時服務中心本周六後停止開放　旺角始創中心秘書處維持正常服務

社會 17:36 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

政府今日（11日）提醒市民，因應今年第二階段消費券計劃設立的8間臨時服務中心將如期於本周六（13日）後停止開放，但位於旺角始創中心的「消費券計劃秘書處」會繼續維持正常服務。

各臨時服務中心的地址

香港島

  • 上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（港鐵上環站（A1出口））
  • 北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（港鐵炮台山站（B出口））

九龍

  • 長沙灣永康街9號6樓601-602室（港鐵荔枝角站（C出口））
  • 旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（港鐵太子站（B2出口））
  • 觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（港鐵觀塘站（A2出口））

新界

  • 沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（港鐵石門站（C出口））
  • 荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）
  • 屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

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責任編輯：余思嵐

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