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【爆竊案】將軍澳涉爆竊價值100萬珠寶　警以「入屋犯法」罪拘捕5人

社會 17:57 2022/08/11

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涉爆竊價值100萬珠寶拘捕5人。(曾秋交攝)

將軍澳昨天有珠寶店遭賊人爆竊，損失約106萬的珠寶首飾。警方今日（11日）表示，於同日以「入屋犯法」罪拘捕5人，相信賊人熟識商場環境，並安排車輛逃走。

東九龍總區重案組第二隊總督察郭靜怡表示，昨天凌晨4時15分，當時懸掛三號風球，將軍澳厚德邨商場內一間珠寶店警鐘響起，保安員前往查看時發現捲閘打開，警方到場搜捕，由於商場通道四通八達，未知賊人逃走路線，其後發現店內有搜掠痕跡，稍後珠寶店負責人返回協助調查，經點算後證實被盜約值119件金器和寶石，總值106萬元。

東九龍總區重案組第二隊接手跟進，在同日下午，分別在尖沙咀、油麻地和屯門拘捕3男2女，年齡介乎54至69歲，報稱任清潔工和無業，涉嫌入屋犯法罪，警方在疑犯身上和住所起回87件金飾，全部仍被扣查。警方稍後在葵涌區尋回疑犯逃走時所用車輛。

郭靜怡指出，相信疑犯熟識商場環境，並從後梯登上商場，用工具撬開珠寶店捲閘入內搜掠，逗留數分鐘後離開，正追查其餘失物及不排除仍在同黨在逃。

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記者：曾秋文

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