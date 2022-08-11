【兒童長高】體重偏輕孩子不愛吃肉難增高　醫生推介5大高蛋白質食物

▲ 醫生推介肉類之外，5大高蛋白質食物，有助孩子生長增高。

為了孩子快高長大！有台灣醫生指出不少家長讓子女食鈣片、鈣粉，誤以為多吸收鈣質就有助孩子增高，孩子的生長秘訣其實主要靠蛋白質。當家長發現蛋白質的重要，就從孩子飲食習慣入手，希望讓孩子多補充一些蛋白質，可是孩子體重偏輕不愛吃肉，令爸媽不知如何入手，醫生就推介肉類之外，5大類含豐富蛋白質的食物。

台灣兒童內分泌科醫生陳奕成在其facebook專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」，分享了有關「生長小秘訣」文章，陳醫生【前文】講解了蛋白質對生長的重要性，相信不少爸媽都希望孩子多補充一些蛋白質。

不過，很多家長馬上遇到一個問題，「小朋友不愛吃肉怎麼辦？」，尤其有些小朋友不愛食、體重偏輕，經常咬幾啖肉就吐出來。陳奕成醫生就介紹5種肉類以外的高蛋白食物，讓家長準備小朋友的飯餐時，可以多做一些變化。

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1. 乳製品

6至12歲孩童每日鈣質攝取量為800到1000毫克，為兩份鮮奶的分量。若能每天攝取足夠鮮奶加上均衡飲食，很容易就能獲得每日生長所需的蛋白質以及鈣質。另外，很多家長也會問及可否飲豆漿，其實豆漿的蛋白質含量，計算起來比奶類更高一些，所以和乳製品交替飲用也是不錯的選擇。

2. 雞蛋

雞蛋也是很好的蛋白質來源，除了含量高外，還包含了所有的必需胺基酸。有些家長會擔心膽固醇的問題，但其實目前的研究是認為飲食中的膽固醇，對健康人血中膽固醇濃度，沒有顯著影響。而且膽固醇是製造性荷爾蒙的原料之一，對於青春期的生長衝刺而言也很重要。

3. 魚

魚類的蛋白質含量和肉類差不多，不過肉質軟很多，有些小孩接受度較好。再加上魚富含不飽和脂肪 omega-3 脂肪酸，包含 EPA 及 DHA，對孩子孩子的腦部發育也有幫助，真的是很優質的蛋白質來源。

至於有家長擔心深海魚有重金屬超標問題，可以用均衡選擇多種不同魚類的方式，來降低風險。

4. 豆腐

很多豆類食品的蛋白質含量都很高，像傳統豆腐、嫩豆腐、豆乾、黑豆乾等。而且這些豆腐、豆乾等食材，既可以單獨烹調，也可搭配其他食材烹煮，通常小朋友的接受度也很高。不過像炸豆皮、百頁豆腐、或是油豆腐，則偏向高油、高糖的加工食品，就比較沒有那麼推薦。

5. 堅果 ​

堅果類的蛋白質含量也和肉類差不多，甚至花生、葵花子還比肉類稍微高一些，而且沒有肉類烹調後營養素流失的狀況，適合當作餐和餐中間的小食。但是有一點需要特別注意，學齡前的孩子吞嚥功能還不完全，比較容易嗆入氣管，所以3至5歲前不建議嘗試堅果類食物 。

不知道爸媽有否發現，像乳製品、蛋、豆乾、豆腐、堅果等食物，同時也是不錯的鈣質來源。所以只要孩子每天能補充足夠的蛋白質，就也差不多能滿足每日所需的鈣質。

文章獲「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」授權報道。

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責任編輯︰顏紫燕