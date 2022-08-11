許正宇繼續成為「司局長樓王」　今屆班子唯一「無殼鍋牛」由舊人「冧莊」？

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（經濟日報資料圖片）

政府今日公布新一屆行政會議成員利益申報，財經事務及庫務局局長許正宇，今屆繼續是「高官樓王」，在香港、內地和海外均有物業。至於唯一的「無殼鍋牛」，亦是由舊人「冧莊」。

許正宇和太太合共持有7個物業，當中4個位於香港，分別位於灣仔和中西區；另外在杭州、澳洲和新加坡，均各持有一個住宅物業。

三名「新官」並列第二，分別是醫務衞生局局長盧寵茂、房屋局局長何永賢，以及創新科技及工業局局長孫東，每人均各持有4個物業，當中包括一個境外物業。

其中，何永賢與配偶共同持有一個新加坡「樓花」，預計要到 2025年底前交付；盧寵茂亦與太太共同持有英國一個空置住宅單位；而孫東則與妻子共同持有北京一個住宅單位，供家人居住。

至於兩名新任司長，即政務司司長陳國基和律政司司長林定國，兩人亦緊隨其後，各自持有3個物業。而特首李家超則與妻子，共同持有油尖旺一個住宅單位，作自住用途。

今屆共21名司局長中，只有一人是「無殼鍋牛」，原來是成功過渡至新班子、調任文化體育及旅遊局局長的楊潤雄，意味他和配偶未來仍然可以首置人士身份，購入住宅物業。

同樣仍然是「首置人士」的，還有政制及內地事務局局長曾國衞，以及環境及生態局局長謝展寰。事關曾國衞只在中山持有一個物業，但在香港並無置業；而謝展寰就申報，目前在將軍澳自住的物業，由太太持用。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9