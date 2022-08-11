【上訴駁回】男生涉藏伸縮棍律政司續檢控　男生申擱置聆訊被拒上訴駁回

▲ 男生涉藏伸縮棍被拒擱置聆訊，高院駁回上訴申請。資料圖片

18歲男生涉於2019年12月8日，在大圍被搜出1支鋼製伸縮棍，律政司曾同意以簽保守行為處理後改為繼續檢控，辯方提出擱置聆訊被拒，男生最終被裁定1項公眾地方管有攻擊性武器罪成，判入更生中心。涉案學生早前就擱置聆訊的裁決上訴，高院今（11日）頒下判詞，駁回就擱置聆訊的裁決上訴。法官於判詞指，即使控方沒有出爾反爾，但這並不表示法庭一定會接納上訴人簽保守行為。

上訴人楊天聰（案發時18歲，學生），早前被裁定1項公眾地方管有攻擊性武器罪成。原審裁決理由書中顯示，律政司曾去信辯方指，準備有條件地接受上訴人以簽保守行為處理控罪，翌日再去信表示決定繼續檢控，辯方隨後申請永久擱置聆訊被拒。

法官張慧玲於判詞指，明白控方出爾反爾，上訴人的希望是落空了。控方在第一封信件中提出，「準備」有條件接受上訴人簽保守行為時，明顯是將重心放在上‍訴‍人的年齡及無刑事紀錄，而忽略了案件嚴重性，因此作出錯誤決定。控方其後再作出衡量後知悉錯誤，亦已在短時間內通知辯‍方，控方此舉並無惡意。

法官又考慮到控方並非在法庭前出爾反爾，並認同若不讓控方修改錯誤，讓1名面對嚴重罪行的被‍告‍毋須接受審訊，才是有違公眾利益的。

法官續指，即使控方沒有出爾反爾，但這並不表示法庭一定會接納上訴人簽保守行為。法官指，本案的案情不足以行使酌情權永久擱置法律程序。基於上述理由，法官駁回上訴人就擱置聆訊裁決的上訴。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟