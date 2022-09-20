斑禿稱為「鬼剃頭」，是一種局部性脫髮問題，壓力太大亦可以誘發相關問題。港大醫學院中醫藥學院講師尤傳香在最新一集《TOPick診症室》，以中醫的角度講解斑禿的成因及治療方法，並介紹了一款養血、補血、調節肝腎等的藥方予患者。

尤傳香在節目中提到，患者出現斑禿情況的多數與精神壓力有關，由於壓力大及睡眠質素差會影響脾胃功能、導致飲食失調，其後會出現血氣不足而令頭髮失養，因而開始出現局部性的脫髮問題，而嚴重者更可以全頭脫髮。

她說，在臨床上看到很多患者在半年以內的斑禿情況均無改善，部分病人更是氣血較弱，導致風熱之邪較容易入侵，繼而令頭髮毛囊位置營養不足，因而無法長出新的頭髮。

她解釋，風熱之邪是有部分患者曾出現嚴重感冒、發燒等病症，雖然服藥就可令到改善徵狀，惟亦有可能會衍生另一徵狀而患者不自覺，因此患者要在感冒後要特別留意抵抗力有否出現問題。

在治療方面，中醫師會因應患者的體質而對症下藥，多數會為病人處方可以養血、補血，甚至乎是調節肝腎、驅風的作用的藥方，如發現病人服用藥方的效果明顯，則不會另外加作針灸治療。

不過，她說針灸有調節人體氣血陰陽平衡的作用，亦可以局部刺激部分位置，但甚至會單純使用針灸作治療；而大部分患者會在接受治療後一個月慢慢見成效。至於尤傳香在節目中提到的藥方，可以密切留意《TOPick診症室》。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉 接受中醫治療調理血氣終改善

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記者：郭詩詩