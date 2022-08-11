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【聯校活動】全港62所特殊學校舉行大匯演慶回歸　蔡若蓮勉勵學生擁抱挑戰

社會 18:18 2022/08/11

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教育局局長蔡若蓮於「特殊學校學生綜藝大匯演──讓愛閃亮2022」致辭。（政府新聞處）

教育局聯同香港特殊學校議會及香港教育大學今日（11日）舉行「特殊學校學生綜藝大匯演──讓愛閃亮2022」，活動是全港62所特殊學校的大型聯校活動，有約100名學生參與各項表演，包括舞龍、活力操、功夫、輪椅舞及鋼琴六手聯彈等。

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出席的香港特殊學校議會永遠榮譽會長馬時亨表示，特殊學校學生是社會一分子，希望社會各界能給予他們更多機會，亦希望教育局能向特殊學校提供更多支援。

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，特區政府十分重視特殊教育，通過特殊教育和融合教育雙軌並行的方式，大力支持學校，照顧有特殊教育需要的學生。教育局投放大量資源，為學校提供專業支援，並為教師提供專業培訓。

她勉勵學生以積極樂觀的態度，擁抱挑戰。她亦希望社會上不同界別的專業同工，能與政府攜手合作，關心和支持有特殊教育需要的學生，讓每位同學都能夠在關愛的環境中學習和成長，在社會不同的崗位上發光發熱。

蔡若蓮指，教育局持續檢視特殊教育的發展，支援學校幫助學生克服限制和困難，讓他們發展潛能，逐步成為獨立、有適應能力和能自學的人。

大匯演在灣仔伊利沙伯體育館舉行，節目內容豐富，由約100名學生參與各項表演，包括舞龍、活力操、功夫、輪椅舞及鋼琴六手聯彈等。此外，現場亦播放由62所特殊學校學生大合唱的「讓愛閃亮2022」主題曲音樂錄像。

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責任編輯：李榮忠

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