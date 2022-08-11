  • 26°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 18:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】科大研發顯示個案大廈分布地圖App　3種顏色顯示高中低風險

社會 18:28 2022/08/11

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

計算機科學及工程學系陳雙幸教授(中)及其研究團隊。(科大提供圖片)

本港確診個案維持每日四千多宗，遍布全港各區。香港科技大學研發的一款手機應用程式「疫地而處」，可以以視像形式顯示個案大廈分佈地圖，方便了解身處地點鄰近有否個案大廈及其帶來的感染風險。應用程式現已上架，市民可以於Google Play及App Store下載。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

「疫地而處」是科大團隊根據政府衞生署的公開資料，整合了「2019冠狀病毒病的個案相關大廈」所在的地方，以視像形式顯示個案大廈分佈地圖，方便市民了解身處地點鄰近有否個案大廈及其帶來的感染風險。

應用程式由計算機科學及工程學系教授陳雙幸領導的研究團隊，利用大數據探勘（Data Mining）及機器學習（Machine Learning）研發。程式內附有實時熱力圖（Heat Map），應用程式會按照用戶與有關大廈的距離、逗留時間、大廈的數目，顯示用戶的感染風險，並以顏色雷達圖標示，紅、黃、綠分別代表高、中、低風險：

  • 紅色﹕持續與個案大廈距離相近，建議減少前往高風險地方，應監察自己的健康狀況及有需要時進行病毒測試
  • 黃色﹕中風險，應小心謹慎及預先規劃安全路線以減低風險
  • 綠色﹕低風險，宜保持警覺

另外，應用程式亦可以透過用戶的實時全球定位功能(GPS)，自動顯示用户附近的個案大廈。

陳雙幸表示，該程式旨在為市民提供多一項參考工具，讓市民隨時瀏覽最新的個案大廈資訊，讓他們對周遭環境保持警覺，在出行時主動採取措施以降低感染風險。用戶可利用『疫地而處』安排出行路線，並與個案大廈保持安全距離，時刻留意自己健康狀況。

「疫地而處」現可於Google Play及App Store下載。用戶亦可前往網站，或掃瞄QR 二維碼安裝使用。

最新熱門影片：

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

許正宇繼續成為「司局長樓王」　今屆班子唯一「無殼鍋牛」由舊人「冧莊」？
今日 18:11
許正宇繼續成為「司局長樓王」　今屆班子唯一「無殼鍋牛」由舊人「冧莊」？
【上訴駁回】男生涉藏伸縮棍律政司續檢控　男生申擱置聆訊被拒上訴駁回
今日 18:09
【上訴駁回】男生涉藏伸縮棍律政司續檢控　男生申擱置聆訊被拒上訴駁回
【聯校活動】全港62所特殊學校舉行大匯演慶回歸　蔡若蓮勉勵學生擁抱挑戰
今日 18:18
【聯校活動】全港62所特殊學校舉行大匯演慶回歸　蔡若蓮勉勵學生擁抱挑戰

你可能感興趣

許正宇繼續成為「司局長樓王」　今屆班子唯一「無殼鍋牛」由舊人「冧莊」？
今日 18:11
許正宇繼續成為「司局長樓王」　今屆班子唯一「無殼鍋牛」由舊人「冧莊」？
【上訴駁回】男生涉藏伸縮棍律政司續檢控　男生申擱置聆訊被拒上訴駁回
今日 18:09
【上訴駁回】男生涉藏伸縮棍律政司續檢控　男生申擱置聆訊被拒上訴駁回
【聯校活動】全港62所特殊學校舉行大匯演慶回歸　蔡若蓮勉勵學生擁抱挑戰
今日 18:18
【聯校活動】全港62所特殊學校舉行大匯演慶回歸　蔡若蓮勉勵學生擁抱挑戰
手機Apps 冠狀病毒 環境衞生 編輯 全球定位 QR Code 衞生署 Google Play Google 機器學習

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
12:18 2022/08/10
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
16:58 2022/08/10
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching轉發帖文　爆seed控訴ViuTV
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光
18:52 2022/08/09
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光