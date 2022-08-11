【確診大廈】科大研發顯示個案大廈分布地圖App　3種顏色顯示高中低風險

▲ 計算機科學及工程學系陳雙幸教授(中)及其研究團隊。(科大提供圖片)

本港確診個案維持每日四千多宗，遍布全港各區。香港科技大學研發的一款手機應用程式「疫地而處」，可以以視像形式顯示個案大廈分佈地圖，方便了解身處地點鄰近有否個案大廈及其帶來的感染風險。應用程式現已上架，市民可以於Google Play及App Store下載。

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「疫地而處」是科大團隊根據政府衞生署的公開資料，整合了「2019冠狀病毒病的個案相關大廈」所在的地方，以視像形式顯示個案大廈分佈地圖，方便市民了解身處地點鄰近有否個案大廈及其帶來的感染風險。

應用程式由計算機科學及工程學系教授陳雙幸領導的研究團隊，利用大數據探勘（Data Mining）及機器學習（Machine Learning）研發。程式內附有實時熱力圖（Heat Map），應用程式會按照用戶與有關大廈的距離、逗留時間、大廈的數目，顯示用戶的感染風險，並以顏色雷達圖標示，紅、黃、綠分別代表高、中、低風險：

紅色﹕持續與個案大廈距離相近，建議減少前往高風險地方，應監察自己的健康狀況及有需要時進行病毒測試

黃色﹕中風險，應小心謹慎及預先規劃安全路線以減低風險

綠色﹕低風險，宜保持警覺

另外，應用程式亦可以透過用戶的實時全球定位功能(GPS)，自動顯示用户附近的個案大廈。



陳雙幸表示，該程式旨在為市民提供多一項參考工具，讓市民隨時瀏覽最新的個案大廈資訊，讓他們對周遭環境保持警覺，在出行時主動採取措施以降低感染風險。用戶可利用『疫地而處』安排出行路線，並與個案大廈保持安全距離，時刻留意自己健康狀況。

「疫地而處」現可於Google Play及App Store下載。用戶亦可前往此網站，或掃瞄QR 二維碼安裝使用。

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責任編輯：郭詩詩