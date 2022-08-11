【懷念安安】海洋公園元宇宙遊戲紀念安安　另推「威威與好友」 限量NFT

▲ 海洋公園元宇宙遊戲紀念安安。（海洋公園提供）

上月大熊貓安安身體狀況轉差，海洋公園為牠進行安樂死，終年35歲。海洋公園今日（11日）表示，與香港科技初創開發商AiR World Limited 攜手合作，將公園的保育工作帶到 AiR 旗下遊戲應用程式 Adventure in Reality（AiR），在元宇宙紀念安安，市民亦可化身護理員， 在元宇宙中親自照顧令人想念的大熊貓安安。

海洋公園指，公園推出的首個元宇宙遊戲，向剛於7月離世的大熊貓安安表達心意，以紀念這位享年35歲（等同於人類 105 歲）的「熊瑞」，大小朋友可齊齊化身海洋公園動物護理員， 在元宇宙中親自照顧令人想念的大熊貓安安，並從中了解更多有關大熊貓這個被《國際自然保護聯盟紅色名錄》列為易危的物種。

海洋公園表示，玩家將可透過好玩小遊戲得知安安生活點滴和相關的大熊貓知識，例如猜猜安安最愛食物，邊玩邊在虛擬世界中為安安送上「心心」及花束，感謝牠為港人留下無數美好回憶。

另外，亦可親臨大熊貓盈盈和樂樂居所掃瞄二維碼，解鎖遊戲特別版，在元宇宙中與盈盈零距離互動玩遊戲；亦會推出公園吉祥物「威威與好友」 的限量NFTs 。

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責任編輯：李榮忠