【無牌按摩院】4男女涉經營無牌按摩院續審　警員供稱蔡展鵬與女子共處7號房

▲ 蔡展鵬早前曾獲前特首林鄭月娥頒發獎狀。資料圖片

時任國安處處長蔡展鵬，疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（11日）在東區裁判法院續審。負責拘捕行動警員供稱，當日於涉案按摩院內，發現警隊中非常高級的警員與1名女子在7號房間，其後認出是蔡展鵬。警員指蔡當時表現冷靜，他確認蔡沒有參與蔡喬裝行動。

案發時隸屬港島總區特別職務2隊的偵緝警員陳曉斌供稱，2021年3月19日拘捕行動當日，他於下午1時28分在Viet Spa樓下截停首兩名被告，並將2人帶到Viet Spa，由女同袍看守，陳則到房間調查，其後拘捕次被告元秋香。

代表首兩名被告的資深大律師李頌然盤問時指，陳於下午2時02分進入7號房時，是否看見女子朱小娟與1名中國籍男子一起，陳確認。辯方再問，是否認得該男子是警隊中非常高級的警員，陳同意，但稱並非百分之百認得，同意該蔡姓男子常於電視新聞或警務處網頁出現。

陳又承認沒有調查蔡，但同意知道蔡沒有參與喬裝行動。辯方續問及，陳是否記得蔡對他和隊員大叫和表現狂怒，陳不同意說法，指蔡當時表現冷靜。

代表被告第3被告張明芳的大律師陳家昇問及，當天除了2名喬裝同事及蔡先生外，是否還有其他客人。陳隨即更正，指當時看見2名喬裝同事及蔡先生在場，但不肯定蔡是否顧客。辯方在庭上確認朱小娟和Jessica為同一人。

代表第4被告胡炳雄的大律師Oliver Davies則指，當陳敲7號房的門時，起初沒有人應門。陳不同意，並指於1至2秒後，便有人開門。辯方續指，根據1份由高級警員錄取的口供，相隔數分鐘才有人打開房門，陳亦否認。

陳又承認認出蔡展鵬，並得知蔡當時是國安處處長，但沒有查看蔡的身份證。陳稱他看見蔡隨即通知案件主管處理，他則帶房內的女子離開。辯方質疑，陳為何不查看蔡的身份證以核對其身份，陳供稱，認為交給案件主管調查最恰當，亦承認沒有查問蔡為何會出現。

辯方再指出，當時陳敲了門數分鐘仍沒有人應門，再過幾分鐘後蔡才開門，隨即又關上門，而當時蔡和1名女子在房內。辯方續指，過了數分鐘，有人於房外開門叫蔡離開。陳均表示不同意或不清楚。

陳同意沒有以任何方式紀錄見過蔡，並指「我認為唔需要」，又指他沒有核實蔡的身份，與蔡的接觸亦非常淺窄，之後也沒有參與有關蔡的調查，所以便沒有作紀錄。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。



控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

聆訊明（12日）續。

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記者：陳曉欣