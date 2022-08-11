【MIRROR演唱會】「鏡粉」千字文公開信控訴魯庭暉　「令鏡仔成為管理層擋箭牌」

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MIRROR紅館演唱會事故大螢幕墜下事故發生2周，雖然MIRROR12名成員及經理人黃慧君(花姐)陸續上水，在社交平台出文交代近況，有「鏡粉」(MIRROR歌迷)發起「一人一封公開信」行動，批評MIRROR娛樂公司MakerVille行政總裁魯庭暉，在事件發生至今「龜縮」，對此大失所望，促請MakerVille在3日內召開記者會正式交代事件。

公開信內容稱，魯庭暉在事故發生到醫院探望重傷的舞蹈員李啟言(阿MO)後，所發表的言論「有避重就輕之嫌」，自當日起與MakerVille管理團隊徹底自大眾的視線消失，質疑是以「龜縮」方式處理危機最。最令「鏡粉」心痛是，公司高層的「龜縮」令MIRROR12位成員成為擋箭牌，「今次的意外，不單單是鏡粉圈中的事，更是全港關注的工業安全與勞工保障問題...無疑是消耗這群年輕人辛苦得來的聲譽。鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎?」

鏡粉又批評，雖然事故仍在調查，但不代表公司不用交代除事件細節以外的善後問題，故促請MakerVille於3日內召開正式記者會，向受傷的舞蹈員、公眾正式道歉；交代公司對所有涉事傷者的賠償方案；以及交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障及相關事宜。

憤怒的鏡粉千字文控訴魯庭暉

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公開信全文：

魯庭暉先生：



我們對閣下的信任，是建基於你對12子的栽培與愛護，與過去化解公關危機的能力。然而這次，我們真的失望了。



事發當晚，你在醫院外發表的言論，事後想來實在有避重就輕之嫌；而自那日起，閣下與MakerVille整個管理團隊，徹底自大眾的視線消失，公司社交媒體帳號停止更新，活動取消公布也由其他協辦單位代為發佈，甚至連MakerVille的名字也略去。這種處理危機的做法，除了「龜縮」，我們實在想不到別的形容。



最讓我們心痛的是，公司「龜縮」之舉，令12個鏡仔成為管理層擋箭牌。須知道，今次的意外，不單單是鏡粉圈中的事，更是全港關注的工業安全與勞工保障問題。MakerVille要旗下藝人硬擋，無疑是消耗這群年輕人辛苦得來的聲譽。鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎﹖



我們明白，調查正在進行，事發細節不宜公佈，而在法理上每一個涉事單位都應該受到公平公正的調查及裁判程序。但是，這並不代表MakerVille不必負起社會責任，面對傳媒，交代除事件細節以外的善後問題。 我們現在促請MakerVille於三日內宣布召開正式記者招待會，面對公眾：



・再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉；

・交代公司對所有涉事傷者的賠償方案；

・交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。



這是MakerVille對所有受影響的人，能做的最微小的事情。只有MakerVille面對傳媒，一眾受害者才不必受流言和傳聞的二次傷害。



必須說明的是，請勿誤會我們只是盲目要求你引咎辭職。我們明白，如果公司的速食與榨壓文化沒有改變，那麼，閣下是否請辭，於事無補。故此，閣下若決定要離開MakerVille，亦要必須在完成善後工作方可離任。至於對閣下的仔細問責，我們保留這權利，留待事件調查及有訴訟結果以後再一一和你計算。在此之前，如若閣下仍有意挽回公眾對MakerVille的信心，那麼，請閣下與全體管理層認真反省、承擔責任、及時改革。



最後在這裏貼上MakerVille在官網上寫下的願景： 在這裡，凝聚每一顆匠心， 專注說好故事； 令舞台發亮；

讓星閃耀。 燃起一點一滴一團的熱情，

雕琢一格一秒一幕的細節，

集結成一刻驚艷一段里程一起的美好經歷。

我們用心，要作品成為經典；

更用心，要每顆匠心備受尊重。

在這裡，我們連結一起，

一起令願景成真。 「熱情」、「細節」、「用心」、「尊重」、「連結」、「願景」。盼望閣下仍然記得這些承諾，別讓宣言成為謊言。

一群鏡粉上

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記者：蘇文軒