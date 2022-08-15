【緣路山旮旯】梁雍婷領養毛孩性格變豁達　29歲Rachel不覺遲入影圈：勇敢面對年齡增長

▲ 29歲梁雍婷領養愛犬後變得豁達，勇敢面對年齡增長不覺起步慢。

有份參演電影《緣路山旮旯》的演員梁雍婷（Rachel），是位身體力行的動物愛護者，不但從8年前開始轉食素，家中5隻貓及2隻狗全部是領養，絕對是愛心爆棚的真．女神。她帶同兩隻唐狗分別1歲半Lucky及10個月大的Zelda接受TOPick專訪。

訪問當天她與兩愛犬十足糖黐豆，輪流施展嗲功向Rachel索吻，兩兄妹沒有爭寵，相處融洽。她說：「Zelda兩周大就來我家暫託，她很喜歡Lucky哥哥，心心眼那種！有時帶Lucky散步回來，在家的Zelda第一時間會去跟Lucky打招呼，而不是我。」5隻愛貓由家人領養，其中一隻愛貓小雲今年因病離世。

Rachel搬出來居住後領養這兩口子，坦言申請領養似足「想生BB但生不到的感覺」，並非一次就成功。第5次申請見到Lucky的相片，便在網上填寫資料，形容過程似盲婚啞嫁。

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養狗後變得豁達

只有治養貓咪經驗的Rachel，領養Lucky及Zelda後才學懂如何跟狗狗相處：「現在比較注重狗狗的心理、健康及教育，當初以為教『sit』、『hand』好簡單。貓有主導權，養狗讓我學懂負責任。」

人與人之間相處有學問，養狗令她學會跟不同人相處，「睇呢個世界唔同咗」。

Rachel自認以前個性較執著，現在抱著「Take it easy」為宗旨：「有時笑一笑便算，何必認真。狗狗咬爛梳化，我不會很生氣，反而第一時間拍低紀錄搞笑畫面，教導牠不應再犯錯，而非責備牠。」

她記我有次買外賣搭小巴回家，不慎把凍檸檬倒瀉在手袋上：「有位嬸嬸跟我說：『阿妹你跌晒啲嘢，你唔執番？』，我說不要緊，已經倒瀉沒辦法，然後她說『你真係豁達』。以前我會怪責，為何做少少事情也做不好。」

▲ （陳慧安 攝）

珍惜人狗相處時光

Rachel從狗狗身上領會到人生可以好有樂趣，Lucky養了一年多，而Zelda則養了10個月，時間不長但足已令她改變人生。

貓與狗Rachel同樣喜愛，她透露其養過的貓性格似足狗般黐人，尤其病逝的小雲生前愛跟她玩拋波，睡也要一起，相當有靈性：「第一次經歷生離死別，哭得很厲害。我知道兩隻狗狗將來會死去，但我恐懼的並不是牠們的離開，如果世界有after life，如果狗狗沒有我在身邊，去到彩虹橋牠會否不開心......」

Rachel說到這裡一度咽哽，然後眼淚不禁掉下來：「我擔心這樣多於自己不開心，面對寵物死亡，我的看法是這樣。很享受跟牠們一起的時刻，即使拍戲至早上5時，我也堅持帶牠們散步才回家落妝睡覺，不應因工作忙而忽略牠們生活上的需要。」

值得一提的，這個年代聘請dog walker是非常容易簡單的事情，但她就算工作多忙碌也不假手於人。

▲ Rachel不禁掉下淚來。（陳慧安 攝）

8年前轉食素

香港流浪動物問題日漸嚴重，她憶起曾經看過一部台灣紀錄片《十二夜》而啟發「領養，不棄養」的觀念，深明養狗的樂趣著重於相處，而不應因為品種或顏色而影響。

Rachel說：「經常聽說領養可提供3個重生機會，第一，狗狗可得到家庭；第二，你自己可以重生，在被遺棄或流浪狗身上學習到責任感；第三，領養了動物，就有空位可拯救更多流浪動物。」

續指大約在8年前看過一則有關西貢浪牛遭撞斃，司機不顧而去的新聞，令其印象深刻：「看後生氣到哭了，為何人可以這樣？但這個時候我卻去吃牛筋麵，感覺好諷刺，為何我會因這則新聞而哭，但我卻正在吃同樣的動物？就是因為這樣，我希望言行合一，不再吃肉。」

她坦言親家非常諒體自己食素，沒有因而影響聚會，打邊爐可點鴛鴦鍋，「竹笙、豆腐加些辣椒油已經很好吃，我對吃沒有太大要求。」Rachel自覺戒肉後，心境變得平靜、不再「燥底」，身體出現的良好變化：「從來不會將自己理念加落別人上，我好尊重別人吃肉，不會叫人食素。正如我不會阻止狗狗不吃肉，應有盡有的。」

▲ Zelda（左）與Lucky（右）相處融洽無爭寵。（陳慧安 攝）

16歲立志當演員

Rachel於香港浸會大學電影學院表演系畢業，2011年以舞台劇演員出道，直到2016年首踏電視圈拍攝ViuTV劇集《三一如三》。2018年憑電影《藍天白雲》飾演梁可麗一角，獲得香港電影金像獎最佳新演員獎提名，雖然失落獎項，入圍角逐已成為她的最大強心針。

現年29歲的Rachel從不覺得自己起步慢，憶起13年前已立志當演員：「讀中學已決定做演員，很多朋友問如果不成功怎麼辦、給多久限期自己？當時已有想法為何要set limit給自己，5年做不到是否放棄，如果第6年做到呢？我一直抱住這個心態去經歷每一個年齡階段，反而embrace不同年紀的自己，看看可以在演戲上有何突破。」

她中學畢業後出外打工一年，期間參與舞台劇試鏡，其後考入浸大電影學院，用行動證明演藝夢想並非三分鐘熱度，家人由反對變成100%支持。

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敢面對年齡增長

「從沒想過要競爭，我很老套，要贏就贏自己。」快將30歲的Rachel不怕與年輕女星作比較，反而特別欣賞兩大影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及妮妲莉寶雯（Natalie Portman）勇敢面對年齡增長。

她說：「Embrace aging，女人是需要保養，但我也好期待不同年紀做到不同角色，例如媽咪等較成熟角色。最想拍marriage story，尤其討論婚姻痛苦的愛情片。」

▲ （陳慧安 攝）

感情沒有空窗期

她從小擁有豐富戀愛經驗，笑言幼稚園已跟男同學示愛，更主動捉對方手仔玩結婚。真正初戀是16歲，現在有名拍拖4年的圈外男友，自爆感情沒有空窗期：「小時候的戀情大部分拍數個月，大學拍了2、3年，最後因為了解而分開。直到現任，他是我的中學同學，曾經puppy love，長大後再次走在一起，他很支持我追夢。」

Rachel指男友從不限制其演藝事業，給予極大自由度：「可能從小便認識，很熟識我。《緣路山旮旯》跟岑珈其的吻戲，他明白是工作，完全不會care。」

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從小父母離異

Rachel爸爸是香港人，媽媽是泰國人，從小父母離異，一直跟隨爸爸生活。「『泰國』感覺像在血入面，但同時離我很遠。」

雖然與媽媽分開，一直有保持聯絡，渴望認識及了解泰國文化：「我不懂泰文，媽媽識講廣東話。從來不覺得自己是混血兒，我是香港人。」

但她希望有朝一日能衝出香港發展，包括媽媽家鄉：「我是一個想在不同地方發展的人，編劇方面曾經亦進修過，希望好遠的將來有不同範疇的發展。」

髮型：Oscar Ngan@ii ALCHEMY hair

場地：The Arca

記者：馮雪怡