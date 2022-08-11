【時移世易】時隔4年再訪劍橋有感 莫樹錦：為中國的時移世易感到自豪

▲ 莫樹錦為中國的時移世易感自豪。

屹立千年的劍橋依然屹立，三合院教堂（Trinity College Chapel）仍驕傲地宣揚智慧，歎息橋仍在歎息。

一別四年，劍橋市變化不大，惟留意兩點輕微變化，其一是街上多了流浪漢，在倫敦大城是正常現象，但劍橋小城人口僅十多萬，以大學和科研為主，經濟地位應該相當不錯，惟清晨走過市中心，竟遇上四五個睡在街上的homeless（無家者），跟這裏優美的環境有點格格不入，可能這是Brexit（英國脫歐）加COVID-19（新冠肺炎）的後果，經濟衰退下，總有犧牲者。

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另一改變是，主要街道Regent Street開設了很多中國餐館，由台灣小食到港式茶餐廳到酸辣麵到火鍋，各適其適，水準也不俗（醫生只試了碗牛肉紅薯粉），相信這現象代表着需求，就是有更多中國人入住劍橋，其中大部分是學生、學者和科技人才。

「假使日往月來，時移世易……」（《梁書．侯景傳》）上世紀英國雄霸天下，東面更不少國家成為殖民地，這是英國變相佔領別國土地的方法，當年維多利亞女皇富甲一方，英國人單憑膚色已可以在殖民地呼風喚雨。相對下，清末中國一貧如洗，隨之便是多年戰亂，人民飽受苦楚，只有少數黃皮膚能走上國際舞台。

短短五十年，見證了「時移世易」這話，中國成為一代大國，人民不是靠膚色而是靠實力在國際舞台上耀武揚威，真心好意地影響這世界。

為中國的時移世易，感到自豪。

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