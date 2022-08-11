【空姐專欄】高高在上把空姐視為家僕 資深空姐：非常沮喪不滿

▲ 空姐希望乘客對機艙服務員有反應。

有人向機艙服務員提出一些挺有趣的問題。

「如果你在休假日乘坐其他航空公司的飛機，會否讓機艙服務員知道你是空姐？同行之間會有特定的打招呼方式嗎？你會得到特殊待遇嗎？」

機艙服務員並不是特警，同行之間沒有特定的打招呼方式，不過許多空中服務員乘坐其他航空公司的航班時，都習慣贈送一些禮物，如巧克力或糖果，予執勤的機艙服務員，並非為了得到特殊待遇，乃是感謝他們為自己服務，是一種欣賞和答謝。

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我乘坐其他航空公司的航班時，會主動告訴機組人員我是空姐，那麼一旦機上發生緊急情況，例如需要緊急降落和疏散，他們就知道可以找誰得到最合適的幫助。一般而言，機組人員都非常欣賞同行主動表露身份。

「你希望所有乘客在飛機上做哪一件事，讓你工作得更輕鬆起勁？」

對機艙服務員有反應。一個微笑、一個直視、一聲「請」或「謝謝」，都是一個正面而帶鼓勵性的回應，有助振奮我們的工作精神。飛機上有太多乘客對機艙服務員不瞅不睬，不肯暫停電影或摘下耳塞；亦有人以高高在上的態度，命令空姐為他們提供服務，把空姐視為他們的家僕，令空姐非常沮喪不滿。

「乘客的甚麼行為最讓空姐反感抓狂？」

不要與機艙服務員作肢體上的任何觸碰。這應該是常識，但不知何故這些事情總會發生。不管對方是80歲的老伯還是18歲的女生，99%的空姐不喜歡被戳、拍打、拉手拉腳，我們會視此為非常不尊重的行為。亞洲空姐也許會眉頭一皺，外國航空公司的空姐，絕對可以把小事化大。

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