【親子好去處】K11 Musea重現「珍寶海鮮舫」　免費工作坊設計虛擬化身玩轉元宇宙

▲ 全球首個「元宇宙珍寶海鮮舫」主題區登場。（有關機構提供）

STEAM教育愈見盛行！致力提供STEAM及IT課程的UFO School，與The Sandbox推出Alpha Season 3的體驗，即日起至14日在K11 Musea舉行「Web 3.0 及 元宇宙夏日嘉年華」，免費玩全球首個「元宇宙東方好萊塢藝術展覽——珍寶海鮮舫」及「元宇宙電影海報主題展覽」。

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在元宇宙藝術展中，設有全球首個「元宇宙珍寶海鮮舫」主題區，UFO School夥拍東方盛世把元宇宙藝術展覽區轉化成實體數碼藝術作品展覽。充滿回憶的珍寶海鮮舫主題區重回香港，觀眾可以從數碼藝術品中回味昔日珍寶海鮮舫的繁華景象，也可提升親子創作和學習的空間。

大會同場舉辦首個「元宇宙電影海報」主題展覽，由王延慶博士提供展出多幅經典電影海報收藏，包括李小龍的《猛龍過江》、王家衛的《花樣年華》、《星戰》、《鐵達尼號》、《哈利波特》等，電影愛好者不能錯過。

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除此之外，大會亦會舉辦「Web 3.0 及元宇宙研討會」，探討Web 3.0及元宇宙於未來教育發展的關係和方向。「Web 3.0及元宇宙夏日嘉年華」節目豐富，適合一家大細，不同年齡對藝術及科技有興趣的朋友都可以參加。

元宇宙藝術親子工作坊

小朋友想學習創作元宇宙藝術品，打造專屬的元宇宙畫作？可以參加45分鐘的「元宇宙藝術親子工作坊」，於The Sandbox元宇宙中設計虛擬化身（Avatar）進入「元宇宙珍寶海鮮舫主題展覽」，之後可以即場合照留念。

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而工作坊中完成的數碼藝術品，更可即時獲取「Reboot Hong Kong NFT 創作比賽」参賽資格，獎金獎品總值高達30萬元！得獎作品將展示在UFO School的元宇宙藝術畫廊，並與 The Sandbox合作將此模式展示在The Sandbox 的平台上。

UFO School「Web 3.0及元宇宙夏日嘉年華」

日期：即日至8月14日（日）

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 5樓508 The Sandbox Alpha 3 Atelier

時間：中午12時 - 晚上8時

查詢：5228 8134

網址：http://www.ufo.school

元宇宙藝術親子工作坊

日期：即日起至8月12日（五）5-7pm、8月13日（六）至14日（日）12-7pm

費用：免費

報名方法：WhatsApp（5228 8134）預約或親臨現場預約。名額有限，先到先得。

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責任編輯︰林綺玲