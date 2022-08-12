【遙距醫療】「HA Go」遙距診症疫下服務逾4千人次　糖尿婦上班覆診省2小時車程

▲ Caption：醫管局HA Go手機應用程式去年1月推出「遙距醫療」，冀可給病人多一個選擇。（陳國峰攝）

疫情下長期病患者到醫院覆診或存在感染風險。醫管局HA Go手機應用程式去年1月推出「遙距醫療」，為病人提供視像診症服務，至今已服務逾4,000人次。醫管局期望遙距診症可給病人「多一個選擇」，減低病人感染風險的同時亦能節省他們的交通、等候診症時間。

年約50歲，患有血糖過高的曾小姐在九龍灣從事文職工作，經常到位於元朗的博愛醫院覆診，來回車程至少需2小時，而且要向公司請假亦令她相當困擾。直至去年初，曾小姐經糖尿科專科護士轉介，獲安排透過「HA Go」App視像會診，讓曾小姐在上班時，亦能直接以手機覆診。她表示︰「疫情期間返唔到醫院，（遙距診症）絕對係好。」

天水圍醫院糖尿病專科護士遙距診所去年7月起試行，共37人受惠。新界西醫院聯網糖尿病中心顧問醫生陳玉潔指出，護士透過遙距診所，可加強病人對身體的自我監測，確保他們有按時服藥及注意日常飲食，有助於控制病情。服務主要針對身處香港而又懂得使用網上視像平台，血糖控制未達理想但病情穩定的病人，每次收費80元。

醫管局醫療信息主管彭育華指，HA Go遙距醫療去年1月啟用，至今已服務逾4,000人次，覆蓋7個醫院聯網15間醫院，涉及13個專科、專職醫療及藥物補充診所服務。而在今年7月中，服務更擴至新冠病人，服務逾3,000人次。她表示︰「遙距診症係希望俾病人多一個選擇，但唔係取代親身覆診。」

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記者：黃穎津