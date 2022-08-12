【精準消毒】消防處引高效工具5分鐘消毒救護車　較用漂白水快15分鐘減救護負擔

現今傳染病複雜多變，消防處引入5款新消毒及檢查工具，以確保能精準及高效抗疫。其中新引入以二氧化氯為主的高效消毒劑，只須5分鐘便可消滅大部分致病原，相較以往使用漂白水消毒，程序上至少快15分鐘，將會全面應用於所有救護車。

救護監督（參事）譚傑丰表示，第5波新冠疫情為救護服務帶來突如其來的挑戰，最高峰單日接獲2,700宗救護車召喚，須徹底消毒的車輛數量亦由平日的1成急增至最高8、9成，所需時間亦額外多2至3倍；曾經單日最高有866名救護員確診或隔離而未能工作，對救護服務形成巨大壓力。

為提升救護車消毒質素及效率，保障市民及救護人員安全，同時減輕人員消毒工序的負擔，處方引入可以確保「精準消毒」的新消毒工具，包括有高效消毒劑、高效消毒濕紙巾及一次性血/體液洩漏處理套裝；配合2款檢查工具螢光標示法及ATP生物螢光反應檢測法，全部均獲歐美及本地醫療機構應用。

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消防處醫務總監莫家良解釋，以往如接載過高傳染性病人，須往消毒站以1︰49漂白水為救護車進行消毒，但漂白水需時15至30分鐘才發揮效用，而新的高效消毒劑只須5分鐘已可消滅致病原，包括孢子，有助加快整個消毒流程。

消毒濕紙巾 30秒殺新冠病毒

非進行過高風險程序，如插喉或霧化情況，救護員則可按情況以高效消毒濕紙巾，針對車上高危位置如座椅、扶手進行快速消毒，30秒便能有效殺滅新冠病毒。而血/體液洩漏處理套裝則可將液體快速凝固成凝膠，方便清理。

螢光檢測法 精準數據保衞生

以往該處依賴目測方式檢查車內衞生，做法有欠客觀科學，新引入的以螢光標示法及ATP生物螢光反應檢測法，以數據形式確保消毒質素，讀數少於250即為合格。譚傑丰指該工具主要會用作突擊檢查，處方每月至少進行80至100次檢查。

譚傑丰又稱，為應對疫情未來發展，處方已完善救護服務配套，包括新增12個消毒站，讓救護車減省車程盡快消毒，同時站內亦聘請外判清潔工進行工序，減輕救護車工作，並引入實時分流系統，以善用資源及減少輪候時間，即使目前疫情反彈每日有高達2,000次召喚，但服務質素仍達標，處方亦會適時啟用後備方案應對突發情況。

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記者：蘇文軒