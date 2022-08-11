【紅黃碼】展覽業促容許黃碼者參加展覽　黃傑龍指要求合理技術上也可行

▲ 黃傑龍。（資料圖片）

海外抵港者的檢疫期明（12日）起改為3天酒店檢疫以及4天家居醫學監測，但醫學檢測期間受「黃碼」限制，除工作人員外，不可參與展覽，惹展覽業不滿。【詳情即看：下一頁】敍福樓集團主席、行政總裁黃傑龍今（11日）在社交平台中表示，展覽業界要求允許黃碼人士參與展覽屬非常合理的要求，其亦發現「驗證二維碼掃瞄器」內有「允許黃碼進入」設定，即是技術上同樣可行，相信政府會批准展覽業的請求。

黃傑龍又認為，黃碼者在入境前、抵達香港機場、酒店檢疫期間，及其後醫學檢測時均會做核酸檢測及快測，其實是「地球上最安全的一群」。

不過，黃傑龍提醒，處所負責人切勿自行開啟「允許黃碼進入」的設定，犯法之餘，政府亦會得知，同時會有「專人」提醒要關上。

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記者：黃小冰