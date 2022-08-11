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【強制檢測】60處所納入強檢　涉西九漾日居日出康城緻藍天等

社會 23:11 2022/08/11

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府今（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲（資料圖片）

政府今（11日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士，於8月12日或13日接受新冠病毒核酸檢測。

因應有陽性檢測個案曾到訪，55地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】

  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 香港仔華貴邨華賢樓
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 鴨脷洲洪聖街20號利是大廈
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 鰂魚涌康怡花園 B2 座
  • 筲箕灣愛東邨愛平樓
  • 筲箕灣耀東邨耀輝樓
  • 柴灣柴灣邨灣映樓
  • 柴灣興華二邨裕興樓
  • 柴灣富欣花園 1 座
  • 柴灣康翠臺 2 座
  • 油塘油翠苑沃美閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
  • 秀茂坪寶達邨達安樓
  • 牛頭角彩福邨彩歡樓
  • 牛池灣彩雲二邨豐澤樓
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓
  • 九龍城啟德 1 號(I)大廈 2 座
  • 旺角海富苑海裕閣
  • 尖沙咀漾日居 6 座
  • 長沙灣凱樂苑凱碧閣
  • 將軍澳寶明苑寶柏閣
  • 將軍澳清水灣半島 7 座
  • 將軍澳富寧花園 4 座
  • 將軍澳富康花園 4 座
  • 將軍澳日出康城緻藍天珀峰(左翼及右翼)
  • 將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)
  • 大圍豐盛苑富盛閣
  • 大圍秦石邨石晶樓
  • 沙田乙明邨明信樓高座及 低座
  • 沙田廣源邨廣棉樓
  • 沙田駿景園 9 座
  • 沙田廣林苑茂林閣
  • 馬鞍山恆安邨恆峰樓
  • 馬鞍山曉峯灣畔 5 座
  • 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
  • 粉嶺皇后山邨皇頤樓
  • 葵涌安蔭邨豐蔭樓
  • 青衣長青邨青柏樓
  • 荃灣名逸居 3 座
  • 屯門良景邨良偉樓
  • 屯門富泰邨美泰樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 屯門寶田邨 3 座
  • 屯門富健花園 12 座
  • 掃管笏愛琴海岸 8 座
  • 天水圍天瑞一邨瑞龍樓
  • 天水圍天富苑雅富閣
  • 天水圍天恩邨恩頤樓
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14 座
  • 天水圍天晴邨晴雲樓
  • 東涌逸東一邨漁逸樓

5個污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 大埔宏福苑宏仁閣
  • 大埔寶鄉街 35-39 號寶康大廈
  • 大埔安富道 2-8, 8A, 10-12 號大廈
  • 大埔懷義街 8-24 號(雙號 門牌)大廈
  • 大埔宏福苑宏昌閣

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記者：鄧凱文

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