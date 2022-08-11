【強制檢測】60處所納入強檢 涉西九漾日居日出康城緻藍天等
社會 23:11 2022/08/11
政府今（11日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士，於8月12日或13日接受新冠病毒核酸檢測。
因應有陽性檢測個案曾到訪，55地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】
- 香港仔田灣邨田健樓
- 香港仔華貴邨華賢樓
- 香港仔石排灣邨碧園樓
- 鴨脷洲洪聖街20號利是大廈
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 鰂魚涌康怡花園 B2 座
- 筲箕灣愛東邨愛平樓
- 筲箕灣耀東邨耀輝樓
- 柴灣柴灣邨灣映樓
- 柴灣興華二邨裕興樓
- 柴灣富欣花園 1 座
- 柴灣康翠臺 2 座
- 油塘油翠苑沃美閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
- 秀茂坪寶達邨達安樓
- 牛頭角彩福邨彩歡樓
- 牛池灣彩雲二邨豐澤樓
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓
- 九龍城啟德 1 號(I)大廈 2 座
- 旺角海富苑海裕閣
- 尖沙咀漾日居 6 座
- 長沙灣凱樂苑凱碧閣
- 將軍澳寶明苑寶柏閣
- 將軍澳清水灣半島 7 座
- 將軍澳富寧花園 4 座
- 將軍澳富康花園 4 座
- 將軍澳日出康城緻藍天珀峰(左翼及右翼)
- 將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 大圍秦石邨石晶樓
- 沙田乙明邨明信樓高座及 低座
- 沙田廣源邨廣棉樓
- 沙田駿景園 9 座
- 沙田廣林苑茂林閣
- 馬鞍山恆安邨恆峰樓
- 馬鞍山曉峯灣畔 5 座
- 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
- 粉嶺皇后山邨皇頤樓
- 葵涌安蔭邨豐蔭樓
- 青衣長青邨青柏樓
- 荃灣名逸居 3 座
- 屯門良景邨良偉樓
- 屯門富泰邨美泰樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 屯門寶田邨 3 座
- 屯門富健花園 12 座
- 掃管笏愛琴海岸 8 座
- 天水圍天瑞一邨瑞龍樓
- 天水圍天富苑雅富閣
- 天水圍天恩邨恩頤樓
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14 座
- 天水圍天晴邨晴雲樓
- 東涌逸東一邨漁逸樓
5個污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 大埔宏福苑宏仁閣
- 大埔寶鄉街 35-39 號寶康大廈
- 大埔安富道 2-8, 8A, 10-12 號大廈
- 大埔懷義街 8-24 號(雙號 門牌)大廈
- 大埔宏福苑宏昌閣
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記者：鄧凱文