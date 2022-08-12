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爆施俊輝任教育局副局長是毛遂自薦　葉劉淑儀：我都不記得他是黨員

政治 16:14 2022/08/12

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新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

港府上月22日公布8名副局長和11名政治助理，其中在簡介教育局副局長施俊輝時，提及其為「新民黨成員」，不過，新民黨當日出新聞稿時，卻稱「恭賀三位黨員晉身政治助理」，當中並無提及施俊輝。

外間形容新民黨是「大贏家」，因為上月委任的副局長和政助中，4人有新民黨背景。不過，新民黨主席葉劉淑儀在接受網媒訪問時就話，新民黨向橫幅推薦而獲委任的只有3人，分別是勞工及福利局局長政助傅曉琳、創新科技及工業局局長政助廖添誠、運輸及物流局局長政助陳閱川。

教育局副局長施俊輝。（資料圖片）

而由教育局政助晉升為該局副局長的施俊輝，葉劉大爆，對方是毛遂自薦，與新民黨無關：

施俊輝不是我們推薦的，我都不記得他是黨員，他最近才申報他是黨員，其實很久沒有來往，他是自己毛遂自薦的，與新民黨無關。

新民黨在去年立法會選舉中亦有所進賬，議席由上屆的兩席，增至5席，展望立法會補選，葉劉表示，一定會派人參選，但派多少人，派誰，期望贏取多少席，則未具體研究討論。

至於葉劉自己，現身兼行政會議召集人，她說：

我沒有退休的打算，當然工作會有調整，視乎我健康和精力。

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撰文 : 傅流螢

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