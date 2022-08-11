  • 26°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 23:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西九文化區】首個藝術科技節「藝創明天」今開幕　帶來機械人演粵劇等節目

社會 22:36 2022/08/11

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

「藝創明天」今開幕。（馬會提供）

由香港賽馬會贊助的西九文化區首個大型藝術科技節「藝創明天」計劃今（11日）在戲曲中心正式揭幕。計劃會由今年7月至明年3月，呈現逾500場結合科技及創新變革的表演及節目，包括戲曲、戲劇、音樂、舞蹈、及戶外裝置等，重點節目包括 8 月起在戲曲中心茶館 劇場上演的粵劇《開心穿粵》。

「藝創明天」計劃是西九文化區首個大型藝術科技節，邀請不同地區的藝術家及藝術團體參與，其中的重點項目，包括8月起在戲曲中心茶館劇場上演的粵劇《開心穿粵》，該劇引入全港首個由人工智能程式操作的機械人參與演出，機械人仿照粵劇大老倌羅家英的面部表情、聲線及姿態製作，與真人幾可亂真。【詳情即看：下一頁

其他節目也包括將於明年2至3月進駐西九文化區戶內外的目「Digital Odyssey」，該節目由本地媒體藝術策展人及研究員鍾亦琪策展一系列實驗裝置、電玩、 工作坊及多個大型戶外環境裝置，為西九文化區增添數碼夢幻色彩。另外，也有由瑞士藝術家 Dan Acher 為香港帶來首個北極光藝術裝置《Borealis》等。不同節目將分階段開售門票，有興趣者可瀏覽「藝創明天」網頁

過檔至馬會任會慈善及社區事務執行總監的梁卓偉亦有出席開幕禮，他指，現今科技應用的可能性超乎想像，是次藝術節將數碼技術和人工智能融入表演藝術，相信能為觀眾帶來嶄新的啟發和欣賞體驗。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【真假家英哥】香港公司研發粵劇機械人　冀展本地科研實力
今日 12:00
【真假家英哥】香港公司研發粵劇機械人　冀展本地科研實力
【西九文化區】自由空間上空將現北極光　羅家英機械人將登上舞台
17:15 2022/07/22
【西九文化區】自由空間上空將現北極光　羅家英機械人將登上舞台
【真假家英哥】 機械人首演粵劇節目吸年輕客　羅家英：好過癮！
今日 12:00
【真假家英哥】 機械人首演粵劇節目吸年輕客　羅家英：好過癮！

你可能感興趣

【真假家英哥】香港公司研發粵劇機械人　冀展本地科研實力
今日 12:00
【真假家英哥】香港公司研發粵劇機械人　冀展本地科研實力
【西九文化區】自由空間上空將現北極光　羅家英機械人將登上舞台
17:15 2022/07/22
【西九文化區】自由空間上空將現北極光　羅家英機械人將登上舞台
【真假家英哥】 機械人首演粵劇節目吸年輕客　羅家英：好過癮！
今日 12:00
【真假家英哥】 機械人首演粵劇節目吸年輕客　羅家英：好過癮！
西九文化區 門票 文娛藝術 表演 羅家英 梁卓偉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
12:18 2022/08/10
【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光
18:52 2022/08/09
【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光
【新聞之花】陳嘉欣劉晉安已入紙結婚　曾拍住上報新聞愛情花開結果
今日 10:33
【新聞之花】陳嘉欣劉晉安已入紙結婚　曾拍住上報新聞愛情花開結果