【西九文化區】首個藝術科技節「藝創明天」今開幕　帶來機械人演粵劇等節目

▲ 「藝創明天」今開幕。（馬會提供）

由香港賽馬會贊助的西九文化區首個大型藝術科技節「藝創明天」計劃今（11日）在戲曲中心正式揭幕。計劃會由今年7月至明年3月，呈現逾500場結合科技及創新變革的表演及節目，包括戲曲、戲劇、音樂、舞蹈、及戶外裝置等，重點節目包括 8 月起在戲曲中心茶館 劇場上演的粵劇《開心穿粵》。

「藝創明天」計劃是西九文化區首個大型藝術科技節，邀請不同地區的藝術家及藝術團體參與，其中的重點項目，包括8月起在戲曲中心茶館劇場上演的粵劇《開心穿粵》，該劇引入全港首個由人工智能程式操作的機械人參與演出，機械人仿照粵劇大老倌羅家英的面部表情、聲線及姿態製作，與真人幾可亂真。【詳情即看：下一頁】

其他節目也包括將於明年2至3月進駐西九文化區戶內外的目「Digital Odyssey」，該節目由本地媒體藝術策展人及研究員鍾亦琪策展一系列實驗裝置、電玩、 工作坊及多個大型戶外環境裝置，為西九文化區增添數碼夢幻色彩。另外，也有由瑞士藝術家 Dan Acher 為香港帶來首個北極光藝術裝置《Borealis》等。不同節目將分階段開售門票，有興趣者可瀏覽「藝創明天」網頁。

過檔至馬會任會慈善及社區事務執行總監的梁卓偉亦有出席開幕禮，他指，現今科技應用的可能性超乎想像，是次藝術節將數碼技術和人工智能融入表演藝術，相信能為觀眾帶來嶄新的啟發和欣賞體驗。

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責任編輯：黃小冰