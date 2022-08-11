【紅黃碼】持「黃碼」可在食肆等表列處所上班　須戴口罩及獨自用膳

▲ 「黃碼」可在食肆等表列處所上班，須佩戴口罩及獨自用膳

港府自本周二開始發放紅黃碼，區分確診者及從海外地區或台灣抵港人士，港府今進一步解釋，「黃碼」僱員可以在醫學監察期間上班，即使其工作地方屬主動查核「疫苗通行證」的處所，即食肆、健身中心、體育處所、遊樂場所等。另持「紅碼」人士因遵守隔離令而缺勤的日子會被視為《僱傭條例》下的病假日，僱主須向能出示隔離令的合資格僱員註提供疾病津貼。

港府表示，「黃碼」人士不得以顧客或訪客身分進入屬主動查核「疫苗通行證」的處所＊，但僱員則可在相關處所內上班，又強調僱主應讓持「黃碼」的僱員在完成3日酒店強制檢疫後才上班，如未能安排「黃碼」僱員完成酒店強制檢疫後上班，僱主應向僱員支付假如僱員在該期間上班可得的報酬，僱主不能扣除有關僱員在《僱傭條例》下享有的假期，例如有薪年假。而「黃碼」人士上班時須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩及獨自用膳。

外傭方面，在醫學監察期間可在僱主家中工作，取得當天快測陰性結果後可以外出，但不得進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所，包括醫務衞生局、衞生署及醫院管理局轄下實施「疫苗通行證」安排的指定醫療處所、安老院及殘疾人士院舍和學校。

對於「紅碼」人士因隔離而未能上班，缺勤的日子會被視為《僱傭條例》下的病假日。僱主須向能出示隔離令的合資格僱員註提供疾病津貼。

＊屬主動查核「疫苗通行證」的處所，即餐飲業務處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、室內體育處所、泳池、郵輪、室內活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文