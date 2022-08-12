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【天氣不穩】天文台：各區普遍錄得逾30毫米雨　市民須警覺有關河道氾濫或帶來危險

社會 12:19 2022/08/12

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本港地區今日天氣預測 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。(梁偉榮攝)

天文台今日（12日）表示，一道廣闊低壓槽正為本港帶來驟雨及雷暴，過去數小時各區普遍錄得超過30毫米雨量。展望預料下周初高空反氣旋稍為增強，華南沿岸天色大致良好，但高空擾動會在下周中期再度為該區帶來驟雨。

【12:15】

天文台在下午12時15分取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【08:40】

天文台今日在上午8時40分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台預測今日本港地區多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩東南風。

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責任編輯：余思嵐
 

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