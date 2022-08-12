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【封區檢測】元朗天恒邨恒翠樓圍封強檢　沙田嘉徑苑嘉善閣發現8宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:13 2022/08/12

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政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】

元朗天恒邨恒翠樓今午5時起限制在元朗指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（13日）上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:33】沙田嘉徑苑嘉善閣

沙田嘉徑苑嘉善閣約956名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現8宗陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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