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【珍惜生命】西區寶翠園男子墮樓亡　壓傷保安員

社會 09:15 2022/08/12

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

西區有人從高處墮下，壓傷一名保安員。

事發在薄扶林道89號寶翠園，警方周四（11日）晚上9時38分接報，指懷疑30歲男子從高處墮下，擊中一名保安員，保安員受傷清醒被送往瑪麗醫院治理。

警員接報到場，男子現場被證實死亡。經初步調查，相信男子在上址一天台墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：余思嵐

 

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