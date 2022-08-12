【珍惜生命】西區寶翠園男子墮樓亡　壓傷保安員

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西區有人從高處墮下，壓傷一名保安員。

事發在薄扶林道89號寶翠園，警方周四（11日）晚上9時38分接報，指懷疑30歲男子從高處墮下，擊中一名保安員，保安員受傷清醒被送往瑪麗醫院治理。



警員接報到場，男子現場被證實死亡。經初步調查，相信男子在上址一天台墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：余思嵐