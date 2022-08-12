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【MIRROR演唱會】紅館嚴重事故前後台花絮照曝光　Stanley剖白：會不停問很多個為甚麼

娛樂 09:46 2022/08/12

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MIRROR紅館嚴重事故前後台花絮照曝光，Stanley剖白：「會不停問很多個為甚麼。」

人氣男圍MIRROR演唱會於今年7月舉行團隊首個紅館演唱會，可是在7月28日舉行的第4場演出中發生慘劇，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中MIRROR常用舞蹈員阿Mo（李啟言）情況最嚴重，至今仍留醫ICU。

事發至今兩星期，官方仍未就事件有個明確交代，鏡粉近日撰寫公開信要求Makerville高層魯庭暉出面說明事件。連日來MIRROR成員亦陸續開腔，其中舞者出身的Stanley（邱士縉）沉默多時，昨晚更新他的社交網站。

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱

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【MIRROR演唱會】「鏡粉」千字文公開信控訴魯庭暉　「令鏡仔成為管理層擋箭牌」

Stanley貼出多張演唱會前在紅館舞台上的綵排花絮，頭兩張更見到戴著白色漁夫帽的阿Mo正在投入排練，其他照片中亦見其他MIRROR成員如姜濤、AK（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Tiger（邱傲然）等人在面對慘劇發生前露出燦爛的笑容。

他的發文配以多張花絮照片，寫道：

沉澱了一段時間，呢段日子好容易跌入一個小漩渦，會不停問為何會這樣？為何會是我們？如果這樣會怎樣？很多很多個為什麼，很多很多個如果。

但沉澱下來，或許這正是一個考驗給我們，叫我們要更強大，叫我們要更團結，叫我們要更互相保護彼此。所以我相信我們 12+24 會更強大地，會更團結地，一起站上舞台再次揮舞！

這段日子，感謝大家的愛護及支持，粉絲們，前輩們，朋輩們，家人們，我全到收到。原諒我不能一一回覆。

說了再見 約定再見 就會再見！

願大家都永遠保持著相片裏的笑容:)

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當晚在現場見證意外發生的C AllStar成員梁釗峰，以及其他演藝圈的朋友包括張繼聰、岑珈某、周家怡、黃定謙、呂甜、林千渟、蔡穎恩、P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）、余迪偉、余香凝、岑樂怡等都有留言給予支持。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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