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【太平紳士】政府刊憲委任13名太平紳士　包括林鄭月娥、陳帆和陳肇始

社會 09:34 2022/08/12

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(資料圖片)

政府刊憲委任13位太平紳士，包括前任特首林鄭月娥及多名前任及現任局長。

獲委任為非官守太平紳士包括林鄭月娥、前運輸及房屋局局長陳帆、前食物及衞生局局長陳肇始、前公務員事務局局長聶德權、前環境局局長黃錦星、前商務及經濟發展局局長邱騰華、前創新及科技局局長薛永恒、前審計署署長朱乃璋，及前廉政專員白韞六。

另外政務司副司長卓永興、創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長丘應樺，則獲委任為官守太平紳士。全部即日起生效。 至於獲委任為非官守太平紳士的前海關關長鄧以海，委任就由10月8日起生效。

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責任編輯：余思嵐

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