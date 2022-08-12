【太平紳士】政府刊憲委任13名太平紳士　包括林鄭月娥、陳帆和陳肇始

▲ (資料圖片)

政府刊憲委任13位太平紳士，包括前任特首林鄭月娥及多名前任及現任局長。

獲委任為非官守太平紳士包括林鄭月娥、前運輸及房屋局局長陳帆、前食物及衞生局局長陳肇始、前公務員事務局局長聶德權、前環境局局長黃錦星、前商務及經濟發展局局長邱騰華、前創新及科技局局長薛永恒、前審計署署長朱乃璋，及前廉政專員白韞六。

另外政務司副司長卓永興、創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長丘應樺，則獲委任為官守太平紳士。全部即日起生效。 至於獲委任為非官守太平紳士的前海關關長鄧以海，委任就由10月8日起生效。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐