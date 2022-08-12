【COLLAR成員】So Ching+Winka首個音樂會延期　COLLAR粉絲留言為偶像集氣

▲ COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）和陳泳伽（Winka）的首個音樂會宣布延期。

女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）和陳泳伽（Winka）原定於今個月尾舉行首個音樂會，合作品牌卡樂B於FB宣布最新消息，經商討後決定將So Ching和Winka的首個音樂會將會延期，有進一步消息將會再作通知。

COLLAR的粉絲於FB留言為So Ching和Winka打氣，並表示期待二人未來的演出。

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最新影片：

音樂會延期

品牌於FB寫道：

【卡樂B追尋你的塊樂之魂音樂會】最新通告​

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大家好，Calbee同各合作單位商討後，原定8月舉行嘅「卡樂B追尋你的塊樂之魂音樂會」將會延期，不便之處希望大家可以體諒！

至於確實日子，我哋有進一步消息會再通知大家。​

最後期望一切人和事都安好🙏🏻

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嶺粉為COLLAR集氣

COLLAR粉絲紛紛留言：「明白，希望原班人馬出席🙏🙏🙏」、「支持及體諒」、「最緊要繼續支持 COLLAR」、「最緊要各位都平安🙏🏾」、「絕對明白，加油」。