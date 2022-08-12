【好人好事】下雨天港媽一打二搭小巴　大仔沉睡東歪西倒好心人全程助托頭

▲ 下雨天港媽一打二搭小巴，幸遇好心人照顧大仔。

媽媽一打二搭小巴，還遇上大雨，慶幸匆忙狼狽之中，有好心人相助。有港媽帶住兩名年幼兒子在荃灣坐小巴到大圍，坐單丁位的大仔不斷打瞌睡，頭部東歪西倒，抱著細仔坐在前頭的港媽看到心驚膽戰，慶幸大仔旁邊的好心女士，全程用手護著「不倒翁」大仔，令小朋友不至扭傷頸部。

有港媽在facebook群組「沙田之友」發文指，自己育有兩名分別5歲半和3歲的兒子，本周一（8日）她與細仔參加了大仔的畢業禮後，3人在荃灣街市附近乘坐小巴去大圍港鐵站，雖然車上還有4個座位，其中一個為單丁位，而其餘雙人位都各坐了一個人。

她曾向乘客詢問能否調位，但沒有人回應，加上突然下雨，只能趕急上車就坐。她抱著細仔坐在司機位後，大仔就坐在車門邊的單丁位。港媽為他扣好安全帶後，司機就開車。

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大仔或許因為參加畢業禮後比較累，在車程中睡著，整個人不斷向旁邊跌，港媽看見這情況，覺得心驚動魄，但因抱著同樣睡著的細仔，無計可施。

慶幸，坐在大仔隔走廊旁邊的女士非常好心，全程護著大仔，當大仔頭向旁邊跌時，她就即時托住，否則大仔可能扭傷頸部。

這位女士一直用心留意住我大B個頭嘅動向，溫柔地托起或扶正，用盡方法喺唔吵醒大B的前提下，確保大B的安全。

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港媽表示，以往搭小巴，車上乘客見到她拖著兩名孩子，都會有人伸出援手，她記得有一次落雨，當時車上只得一個位，她正想下車時，司機和乘客都著她坐下，後來有一名女士抱起她其中一名兒子坐，令她非常感動。

不少網民都感激該名女士出手相助，沙田人有愛。不過，亦有網民不明白為何沒有人換位，小朋友自己坐門口比較危險，認為部分乘客沒有同理心。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰林愛娜