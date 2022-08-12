【3+4檢疫】今日起縮短至「3+4」檢疫　陸頌雄：有僱主拒黃碼員工上班應照出糧

▲ （曾耀輝攝）

本港今日（12日）起縮短海外或台灣抵港人士指定酒店檢疫期，由7天改為「3+4」，即3日指定檢疫酒店，4日居家醫學監察。工聯會立法會議員陸頌雄今日（12日）表示，收到不超過10宗要求持「黃碼」僱員不上班個案，認為「黃碼」人士上班的風險可控，僱主毋須矯枉過正，呼籲勞工處制定指引，減少爭拗。

陸頌雄在電台訪問時表示，根據政府說法，「黃碼」人士可以上班，如果僱主要求相關僱員暫時停工，應該照出糧給他們，扣人工或扣年假均不恰當，或引致欠薪，又認為「黃碼」人士上班的風險可控，僱主毋須矯枉過正。

他又稱，希望勞工處針對這種做法制定指引，如果因扣糧而破壞雙方關係，未必是聰明做法。

如真的有特別擔心，可以叫傭員做一些與顧客少接觸的工作，法律層次是可能有爭拗的地方，但既然僱員想上班，為甚麼你不讓他上班，亦無謂因為那幾天引起不必要爭議，破壞勞資關係

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責任編輯：余思嵐