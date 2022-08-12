【東張西望】愛犬游泳斃命狗主陳小姐4點反擊　斥賠償金額由店方引導：只想要返公義

TVB節目《東張西望》日前報導狗主陳小姐（Kelly）的愛犬Butter於一間狗Cafe的泳池斃命一次，Kelly與Cafe負責人文凱分別接受節目訪問各執一詞，昨晚（11日）播出狗主Kelly就Cafe負責人的回應逐一反駁的訪問，直指對方斷章取義兼帶風向，並強調：「幾多嘢都換唔到Butter條命！」

狗主Kelly上月帶同愛犬Butter到美孚一間設有游泳池的狗Cafe上一對一的游泳課，期間Butter突然失去反應後死亡。狗主認為是Cafe的疏忽，認為狗狗在上課期間遇溺加上沒有接受即時的急救而死亡，遂向店方要求25萬的賠償，但處理身後事期間Kelly指店方在網上公開Butter的獸醫報告對其揶揄，並多次催促善終公司火化屍體。

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Cafe負責人文凱翌日接受《東張西望》訪問，就Kelly的指控逐一反駁，內容包括指狗主就賠償金額作改動、否認狗仔遇溺及延遲救援，以及未有催促火化，只想代為付上善終費用。

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Kelly四點反擊

《東張西望》昨晚（11日）再次找來狗主Kelly受訪，以4點反駁Cafe的回應。第一點提到Cafe辯稱沒有延遲救緩，Kelly憶述當日愛犬在水中失去反應後，現場工作人員延遲了近6分鐘才開始進行急救。《東張》亦向現場目擊人士L小姐進行電話訪問時確認此事，L小姐稱當時詢問過現場所有職員，眾人均表示不懂急救，後來見到相信是負責人文凱的出現為狗狗急救，但不清楚對方的急救手法是否正確。

第二點提到Cafe把取得獸醫報告合理化，Kelly透露當獸醫得知店方取得狗狗的報告後在網上公開，直言無想過店方會做出這樣舉動，並馬上致電她解釋事件。Kelly指愛犬未有進行解剖就已把案件交由警方跟進，獸醫指Butter只有表面的中暑病徵，亦無查出肺部是否有積水，而店方卻據報告詮釋為Butter中暑致死，認為Cafe此舉是刻意抹黑。

第三點講到Cafe想加速火化過程，提到店方多次聯絡善終公司聲稱為狗主付款，實質意圖是想盡快為狗狗火化，Kelly表示手上有錄音顯示Cafe曾多次向善終公司表示會替狗主付款，更有意圖冒認主人，只望盡快把Butter屍體火化。

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Kelly最後回應到有關賠償問題，她直言：「幾多嘢都換唔到Butter條命！」她表示因為不想再作談判，所以於28號已報警交由CID處理，其胞妹指她們從來無提到賠償問題，是Cafe引領方向問她們想要甚麼賠償，而律師亦給了她們回應建議，但過後已跟店方提出：「我哋一蚊都唔會要，只想要返公義。」但店方卻未有公開這段錄音，反而斷章取義，誤導事情風向。

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公開澄清聲明稿

狗主Kelly的事件爆出後獲多間媒體爭相報導，她直言無想過事情會發酵到如此地步，所以決定正式發出澄清聲明，以正視聽。聲明如下：

對於本人愛犬（Butter）在On Dog Dog Cafe失救致死事件，店方於8月8日播出之《東張西望》節目訪問中涉嫌捏造事實，更污衊狗主人格扭曲，有鑒於此，本人現作出以下嚴正聲明，澄清事實。 討回公道

我們由始至終只想為愛犬Butter討回公道，因此在7月24日已經到警署備案，及後店方疑似冒認狗主，多次要求善終公司盡快將遺體火化*，顯示店方並無誠意和解，我們於7月28日再次報警落

案，案件已經交由CID接手調查。 拒絕金錢賠償

節目中提到要求捐款百萬是當日的同行友人，但其要求並未經過狗主本人和法律團隊授權認可。事實上我們亦透過WhatsApp向店方明確表示需要更多時間考慮如何處理事件。及後店方要求我們說出賠償內容，始提出賠償金額，我們才考慮引用民事訴訟案例，但我們最終決定拒絕接受金錢賠償，並於7月28日向店方明確表達此意願。 店方的不實陳述

節目中店主對事件經過有諸多不實陳述，例如聲稱負責人一早已到達現場，但事實上有現場目擊證人可以做證，負責人在事發後5至6分鐘才出現，而且全店職員沒有一人懂得急救和沒有任何急

救熱線。 消失的片段

關於店方提供的閃路電視片段，只有攝錄該案發現場的CCTV出奇地跳格，剩下幾個雯碎鏡頭。 侵犯私隱

根據私隱條例，獸醫絕不能向他人透露病歷資料和狗主姓名，我們已經向警方要求跟進並進行驗屍。 斷章取義

獸醫的醫療報告指出Butter「懷疑」中暑，而且亦沒有透過解剖來確切地判斷肺部是否有積水，店方涉嫌斷章取義詮䆁該份醫療報告。 *事發後我們已向店方負責人明確表達，我們會自行與善終公司聯絡及支付費用，但店方依然多次聯絡善終公司，引起公司職員懷疑。 店方的不實言論已經對我們的個人聲譽造成嚴重的負面影響，因此我們必須作出澄清。 最後，我們十分感謝市民關注這次事件。我們深信事實勝於雄辯，亦希望這次事件可以喚醒寵物行業，提高店舖的安全標準，避免再有同類事件發生。 狗主陳小姐

11/8/2022

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