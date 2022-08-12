【兒童接種】劉宇隆冀幼童接種率入冬前可達6成　呼籲家長不要等太久

▲ 劉宇隆冀幼童接種率入冬前可達6成，呼籲家長不要等太久。（資料圖片）

6個月至3歲的幼童由上周四（4日）起可接種科興疫苗，政府昨日（11日）表示，首星期約有2200名幼童接種首劑科興疫苗。衞生署轄下聯合科學委員會昨日亦發出暫擬共識建議，建議在取得相關人士知情同意下，新冠疫苗可與其他疫苗同時接種。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（12日）在一個電台節目表示，目前3歲以下幼童接種情況仍有待改進，期望幼童的疫苗接種率在入冬前可達五至六成。

他指，本港大部分幼童目前仍未接種疫苗，並引述有研究指兒童感染新冠病毒的危險較流感高出2至3倍，亦較容易出現嘶哮症，而且東亞地區的兒童較歐美地區更容易出現急性壞死性腦炎，呼籲家長盡快帶子女打針；又指最初第五波疫情來臨時，不少長者因為未接種疫苗而引致感染後死亡，不希望重蹈覆轍。

目前感染新冠疫苗入院兒童佔整體入院人數十分一，要盡一切可能、多渠道方便幼童打針。

劉宇隆重申，科興的安全性獲公認，科興疫苗使用的滅活技術歷史悠久，可以與其他疫苗，包括流感及肺炎鏈球菌等一起疫苗，他稱尊重家長希望安排子女接種復必泰疫苗意願，但希望不要等太久。

下星期一起幼童可到母嬰健康院接種科興疫苗，如果他們在打其他嬰幼兒預防針的同時接種新冠疫苗，會方便很多

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責任編輯：李榮忠