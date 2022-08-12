  • 25°C
香港時間 : 2022812日 (週五) 11:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童接種】劉宇隆冀幼童接種率入冬前可達6成　呼籲家長不要等太久

社會 10:19 2022/08/12

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

劉宇隆冀幼童接種率入冬前可達6成，呼籲家長不要等太久。（資料圖片）

6個月至3歲的幼童由上周四（4日）起可接種科興疫苗，政府昨日（11日）表示，首星期約有2200名幼童接種首劑科興疫苗。衞生署轄下聯合科學委員會昨日亦發出暫擬共識建議，建議在取得相關人士知情同意下，新冠疫苗可與其他疫苗同時接種。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（12日）在一個電台節目表示，目前3歲以下幼童接種情況仍有待改進，期望幼童的疫苗接種率在入冬前可達五至六成。

他指，本港大部分幼童目前仍未接種疫苗，並引述有研究指兒童感染新冠病毒的危險較流感高出2至3倍，亦較容易出現嘶哮症，而且東亞地區的兒童較歐美地區更容易出現急性壞死性腦炎，呼籲家長盡快帶子女打針；又指最初第五波疫情來臨時，不少長者因為未接種疫苗而引致感染後死亡，不希望重蹈覆轍。

目前感染新冠疫苗入院兒童佔整體入院人數十分一，要盡一切可能、多渠道方便幼童打針。

劉宇隆重申，科興的安全性獲公認，科興疫苗使用的滅活技術歷史悠久，可以與其他疫苗，包括流感及肺炎鏈球菌等一起疫苗，他稱尊重家長希望安排子女接種復必泰疫苗意願，但希望不要等太久。

下星期一起幼童可到母嬰健康院接種科興疫苗，如果他們在打其他嬰幼兒預防針的同時接種新冠疫苗，會方便很多

最新熱門影片：【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【封區檢測】沙田嘉徑苑嘉善閣發現8宗陽性個案　8宗結果不確定個案【不斷更新】
今日 09:07
【封區檢測】沙田嘉徑苑嘉善閣發現8宗陽性個案　8宗結果不確定個案【不斷更新】
【紅黃碼】持「黃碼」可在食肆等表列處所上班　須戴口罩及獨自用膳
22:49 2022/08/11
【紅黃碼】持「黃碼」可在食肆等表列處所上班　須戴口罩及獨自用膳
【紅黃碼】展覽業促容許黃碼者參加展覽　黃傑龍指要求合理技術上也可行
21:48 2022/08/11
【紅黃碼】展覽業促容許黃碼者參加展覽　黃傑龍指要求合理技術上也可行

你可能感興趣

【封區檢測】沙田嘉徑苑嘉善閣發現8宗陽性個案　8宗結果不確定個案【不斷更新】
今日 09:07
【封區檢測】沙田嘉徑苑嘉善閣發現8宗陽性個案　8宗結果不確定個案【不斷更新】
【紅黃碼】持「黃碼」可在食肆等表列處所上班　須戴口罩及獨自用膳
22:49 2022/08/11
【紅黃碼】持「黃碼」可在食肆等表列處所上班　須戴口罩及獨自用膳
【紅黃碼】展覽業促容許黃碼者參加展覽　黃傑龍指要求合理技術上也可行
21:48 2022/08/11
【紅黃碼】展覽業促容許黃碼者參加展覽　黃傑龍指要求合理技術上也可行
疫情 科興 BioNTech 疫苗 衞生署 流感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【脫毛風險】日本女優脫毛手術失敗　全身嚴重燒傷滿布驚心疤痕
12:10 2022/08/11
【脫毛風險】日本女優脫毛手術失敗　全身嚴重燒傷滿布驚心疤痕
【新聞之花】陳嘉欣劉晉安已入紙結婚　曾拍住上報新聞愛情花開結果
10:33 2022/08/11
【新聞之花】陳嘉欣劉晉安已入紙結婚　曾拍住上報新聞愛情花開結果
【娛圈喜事】走出陰霾入紙娶拍拖2年女友　李泳豪開腔講楊思琦：已經放低咗
11:42 2022/08/11
【娛圈喜事】走出陰霾入紙娶拍拖2年女友　李泳豪開腔講楊思琦：已經放低咗