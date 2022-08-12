【擲磚暴動】清潔工被磚擊斃案　兩青年暴動罪成各判監5年半

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7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年早前於高等法院經審訊後，被裁定誤殺及有意圖傷人罪均不成立，暴動罪則成立，今（12日）各被判監5年半。



首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生），原被控誤殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪，陪審團早前一致裁定誤殺罪名不成立，並以大比數裁定有意圖而傷人罪名不成立，暴動罪則成立。

誤殺罪原指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，非法殺害70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。兩人另被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

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記者：梁錦麟