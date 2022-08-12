【小一報名】直資保良局陳守仁小學　2023學年小一申請8月15日截止

▲ 保良局陳守仁小學現正接受2023學年小一申請。（經濟日報資料圖片）

多間直資及私立小學陸續於8月至9月起招收2023/24學年的小一新生，被譽為平民國際學校的直資保良局陳守仁小學，全年學費不足2萬元，有一成是外籍學生，令華裔孩子同時接觸多元語境，每年吸引不少家長報讀。學校現正接受小一報名，並將於8月15日截止報名。

位於油麻地的陳守仁小學在1999年創校，採用英文為教學語言，但設有第三語言課程，學生小一入學前須在日語、西班牙語及法語中選其一，學習6年。學校亦設有日文、法文、英文和中文室，當學生入到語言室，便需要講該種語言。

該校每年逾一半學生考入直資中學，也有不少學生獲派主流官津名校。學校每年都有數千人爭奪小一學額，競爭非常激烈。陳守仁小學2021/22年度的學費為$19,800，分十期繳付 (每月$1,980)。

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8月15日截止報名

陳守仁小學現正展開2023學年的小一申請程序，根據學校網頁（按此連結），家長可於8月5日至8月15日中午12時期間，在學校網頁的小一入學網上申請系統（按此連結）直接填寫及遞交申請表。遞交網上申請時，須上載以下文件：

1. 申請人出生證明書

2. 申請人近照 （最近六個月內拍攝之證件相）

申請人需在網上申請系統繳付$100報名費，其後系統會發送確認電郵及收據至電郵地址。面見通知書及姓名貼紙將郵寄至所填寫的住址。

校方設兩輪面試，第一輪面試將於9月20日公布詳情，並於10月1日、2日或8日進行面試。校方會在10月27日公布第二輪面試名單，並於11月5日進行第二次面見。12月16日會公布取錄及備取名單，學生須在2023年1月上旬註冊。

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責任編輯︰林愛娜