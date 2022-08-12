【小兒麻痺症】倫敦多處污水驗出小兒麻痺病毒　100萬名兒童料將接種預防疫苗

▲ 英國衛生官員10日表示，在倫敦多個地下水道的污水樣本，都驗出小兒麻痺病毒。

小兒麻痺症是由脊髓灰質炎病毒所引致的疾病，主要影響幼童，嚴重可致永久傷殘甚至死亡。英國衛生官員周三（10日）表示，因在倫敦多個地下水道的污水樣本，都驗出小兒麻痺病毒，將為當地1至9歲兒童安排注射預防疾病的疫苗加強劑，預料將有約100萬名兒童接種疫苗。

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英國上一次出現小兒麻痺症個案已是1984年。今年6月，在倫敦的污水樣本中被發現有小兒麻痺病毒，引起外界高度關注。而英國衛生官員本周三表示，由於在倫敦多處地下污水樣本中，都發現有可致小兒麻痺症的脊髓灰質炎病毒，因此將在下月，為當地1至9歲兒童安排打疫苗加強劑，預計涉及約100萬名兒童。

當地至今仍未出現小兒麻痺症確診病例，惟倫敦各地的污水處理廠，所發現的小兒麻痺病毒卻與日俱增。英國衞生部聲明指出，從污水處理廠監測到的水平顯示，病毒在這些區域存在著某種程度的傳播，並且可能蔓延到鄰近地區。為安全起見，擬為1至9歲兒童提供疫苗注射，提升防護力，並進一步阻止病毒散播。

病情嚴重可致永久傷殘甚至死亡

據本港衞生署，小兒麻痺症主要影響幼童。患者可出現發燒、頭痛、嘔吐、腹部不適、肌肉疼痛、頸背僵硬及麻痺等症狀。大部分患者都可痊癒；但嚴重者可致永久傷殘甚至死亡。

小兒麻痺症是由脊髓灰質炎病毒所引致，具高度傳染性，主要經口糞途徑由人傳人。病毒經口進入人體，最終會侵入中樞神經系統。而接種疫苗是預防小兒麻痺症的最有效方法。而現時有兩種小兒麻痺疫苗，分別為口服的「小兒麻痺口服劑」及注射的「滅活小兒麻痺疫苗」。

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責任編輯：羅嘉欣