【兒童接種】兒科組織拆解疫苗禁忌症　4種情況打針後須觀察30分鐘

▲ 本港五個兒科專業組織發出聯合聲明，指食物過敏並不是禁忌症。(資料圖片)

本港五個兒科專業組織（12日）發出聯合聲明，指食物過敏並不是接種新冠疫苗的禁忌症，接種新冠疫苗後觀察時間由30分鐘縮短至15分鐘，與一般接種人士無異。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科醫學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、 香港兒科護理學院、香港兒科護士學會今日更新兒童和青少年過敏症接種新冠疫苗建議，指在最新的臨床研究發現，新冠疫苗對6個月至17歲的兒童和青少年接種者是安全且高效的。而接種新冠疫苗對預防嚴重急性疾病、死亡和中、長期後遺症的個人和社會益處遠超過對新冠疫苗產生嚴重過敏反應的風險。

聲明提到，以下情況並非接種新冠疫苗的禁忌症，在接種疫苗前毋須轉介給兒童免疫過敏及傳染病學專科醫生進行評估:

對新冠疫苗或其成分沒有相關連的過敏史，包括沒有相關連的疫苗或藥物、食物過敏、昆蟲毒液、吸入性過敏原（例如塵蟎、花粉、動物皮屑、黴菌）

哮喘

鼻敏感

濕疹

慢性自發性蕁麻疹 (Chronic spontaneous urticaria)

另外，聲明建議以下接種者在接種疫苗後需要30分鐘的觀察期：

對不同類型的新冠疫苗曾經有過敏反應的兒童（例如對復必泰疫苗有過敏的人應在接種科興疫苗後觀察30分鐘）

有對新冠疫苗或其成分無關的藥物或疫苗過敏史的兒童

因任何原因有嚴重過敏反應(Anaphylaxis)史的兒童

肥大細胞增多症 (Mastocytosis)

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記者：郭詩詩