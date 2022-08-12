【派成績表】兒子成績表出爐B比A多　何基佑感滿意：唔好同其他同學比較

▲ 兒子派成績表，被老師評做事欠條理，何基佑：絕對明嘅，小朋友都仲係細「呢啡」，不過佢朝早起身自己搞掂晒所有嘢，其實都ok喇！，

放暑假前，爸爸媽媽肯定會收到子女的成績表，有喜有悲，而超級奶爸何基佑，收到仔仔何清義的成績表卻得啖笑！

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何基佑(Kay)在其Facebook專頁超級奶爸，分享了仔仔清義哥派成績表的心情，他對兒子的成績表示滿意，成績中規中矩。他接受TOPick訪問透露今次派成績表都係預期之內，成績都滿意，

BBAAB，B多少少，都叫做滿意，始終第一年，小朋友都要時間適應，而我哋都要學習點樣同佢溫書，所以係小朋友同家長一齊努力得來，而過程中我學習到期望小朋友做到幾多分呢，其實都好睇家長點樣去教佢溫書，有啲父母要去到好高分，自己都谷得好辛苦，因為個過程實會有撕裂，但係如果你目標大概係八十幾分，咁你就要有個心理準備，啲嘢可能佢哋真係唔識，當試過幾次都唔識呢，可能要慢慢嚟，Let go讓佢去做，可能最後會得到佢想要嘅成績，呢個好睇家長嘅取態。

另外，Kay鼓勵家長唔好攞自己小朋友同其他同學比較，始終只得一個同學考第一，

因為比較就好似鬥緊咁樣，每個小朋友嘅起步都唔同，呢個都係啱啱開始，特別係啱啱升小學嘅，所以可以放鬆啲，俾多少少時間佢去適應、習慣，睇吓邊啲地方需要協助，就提供多啲支援，但就真係唔好同其他同學仔成績比，因為真係一個級數係得一個人可以攞第一，你小朋友暫時未做到，同埋係咪攞咗第一就真係最好呢？人生都係由好多唔同科目去組成，學校都係cover嗰幾科，所以在各方面大家盡量去做好啲，務求搵到佢個特質同長處已經好好。

對於老師的評語，Kay也明白小朋友仲細，條理方面有很大進步空間，不過一年班已經識得自己起身整理校服及書包出門返學，已經好叻！

老師希望佢做事有條理，更加大進步，絕對明嘅，小朋友都仲係細「呢啡」，但我仔調轉條褲着呢件事，其實好明顯係我哋冇理過佢，因為佢每日都好醒，朝早起身搞掂晒所有嘢，係個早餐需要整俾佢，佢換好晒衫自己出門口坐車，鄰居車佢，我都明老師評語嘅，以佢自己搞嚟講，我覺得OK喇！當然仲有進步空間，佢都係第一次調轉條褲着，幾搞笑，不過最好連呢一次都唔好啦！

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責任編輯：王明芳