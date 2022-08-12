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【疫苗到戶】下周一起13間醫療機構繼續為長者上門打針　服務自4月推出以來已接種逾3.4萬劑次

社會 10:42 2022/08/12

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下周一起13間醫療機構繼續為長者上門打針，服務自4月推出以來已接種逾3.4萬劑次。（資料圖片）

政府宣布將由下周一（15日）起委託13間醫療機構繼續為全港已登記「疫苗到戶接種服務」的長者和有特別需要市民，提供上門打針服務；服務自今年四月中旬推出以來，接種了超過34,300劑疫苗。

政府指，「疫苗到戶接種服務」自今年4月中旬推出以來，已累計接到超過31,400個登記，並派出近1,700隊外展隊，全方位為各區年滿70歲以上的長者或因病患或殘疾而不便外出接種疫苗的人士接種了超過34,300劑疫苗。由於使用者陸續增加，可以預期需接種第二劑至第四劑疫苗的個案亦會相繼增多。

政府會由8月15日起，按已登記服務市民接種下一針的時序，分批以短訊或郵件通知市民將為他們提供服務的醫療機構名稱及查詢電話。政府呼籲市民耐心等待相關的醫療機構聯絡，又提醒市民，新冠疫苗接種服務完全免費，醫療機構不會向接種者收取任何費用。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，在新模式下政府會每區委託固定的醫療機構提供一條龍服務，從致電給已登記市民預約日期，到行程編排及上門打針，均由醫療機構直接處理。由於每區有專責醫療機構全程直接跟進已登記市民的個案，相信服務安排能更靈活、更妥貼，和更有效率。

為讓長者盡快接種好適當劑次的新冠疫苗，我們有需要採取新運作模式以簡化行政程序，節省聯絡時間，完善「疫苗到戶接種服務」流程，使更多長者盡早得到保護。

年滿70歲以上或因病患或殘疾而不便外出的人士，如尚未接種疫苗，請到網站，或於星期1至5上午9時至下午6時（公眾假期除外）致電 5688 5234 登記「疫苗到戶接種服務」。

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責任編輯：李榮忠

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